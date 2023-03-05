Путін уже для Росії не цар: Подоляк розповів про втрату контролю диктатора
Підтримка президента РФ та його авторитет на вкрай низькому рівні
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кількість конфліктів, інцидентів і вибухів, що зростають в Росії, свідчить про втрату контролю всередині країни. Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.
За словами представника Банкової, на території країни-агресорки відбувається абсолютна втрата контролю над звичайними елементами безпеки як такої. Подоляк також наголошує: такі події говорять про те, що президент-диктатор РФ Володимир Путін втрачає контроль, адже відбувається десакралізація його образу.
«Усе це говорить про те, що, по-перше, відбувається десакралізація образу Путіна. Тобто він уже для Росії не цар, який гарантує їм нескінченно велич. По-друге, наявність множинності конфліктів у найближчому оточенні. Усі, звісно, знають про конфлікт Пригожина (власник ПВК «Вагнера» – ред.) з класичним генералітетом та про дуже багатьох на різних рівнях», – наголосив Подоляк.
Він переконаний, що проблеми тільки наростають та посилюються, тому що Путін перестав бути для цих російських еліт гарантом їхньої недоторканності на Заході, недоторканності їхнього майна.
До слова, у РФ побоюються економічних наслідків, які можуть вдарити по країні-агресорці через їхнє вторгнення в Україну: Путін готується до тривалої війни, але втратив підтримку еліт.
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