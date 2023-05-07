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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?

glavcom.ua
Гонсало Анхель Кінтільйо Ліра Лопес
фото з відкритих джерел

Співробітники спецслужби вже затримувала Гонсало Ліру в цьому році...

Вчора деякі вітчизняні ЗМІ повідомили про затримання в Харкові проросійського блогера Ліри Гонсало. Оскільки його ім'я для більшості українців майже або зовсім невідоме, треба сказати кілька слів про цього персонажа.

По-перше, Гонсало – ім'я, а Ліра – прізвище, а не навпаки. Повністю він зветься Гонсало Анхель Кінтільйо Ліра Лопес, але відомий за скороченим іменем. Народився у США в чилійській родині і має подвійне громадянство, чим вміло користається. Для одних він далекий непрямий нащадок героя війни за незалежність Чилі Хосе Мігеля де ла Каррери, для інших – американський сценарист, відеоблогер, ютубер і навіть письменник: нічого не вдієш, живемо в такий час, коли ледь не кожен, хто вивчився писати, вважає себе письменником і має певне коло шанувальників.

Слід зазначити, однак, що у зв'язку із затриманням Гонсало Ліри в Україні на сполох забила саме чилійська гільдія сценаристів. І ще цікава подробиця: за словами самого Гонсало в молодості (зараз йому 55 років) якийсь час він працював на ЦРУ. Втім, не забуваймо, що вірити Гонсало на слово не варто.

Як відеоблогер Гонсало Ліра зробився активним і відомим з 2017 року, але тоді його сюжети не мали виразного політичного спрямування, а відзначалися войовничим женоненависництвом. До речі, дружина Гонсало родом з України, що, мабуть, і дало йому підстави оселитися в нашій країні. Гадаю, СБУ варто з'ясувати, що тут було первинним, а що вторинним: спершу шалене кохання, а потім переїзд на постійне проживання до України, чи шлюб був потрібен Гонсало, щоб тут легалізуватися.

Так чи інакше, але женоненависницькі сюжети поступилися місцем політиці. Ще в середині лютого 2022 року Гонсало Ліра запевняв свою аудиторію: «Жодна людина, яка старша 12 років і має коефіцієнт інтелекту вище 90, не повірить, що росіяни невдовзі вторгнуться в Україну». У день вторгнення Гонсало Ліра начебто випадково опинився в потрібний час у потрібному місці (київський готель «Прем'єр-Палац», власниками якого тоді були громадяни РФ), звідки вів репортажі про «українських фашистів», яких озброїв «диктатор» Зеленський. А невдовзі Гонсало відзначився тим, що заперечував звірства росіян у Бучі.

А тепер, можливо, найцікавіше. Одним із ресурсів, де часто виступає Гонсало Ліра і який зараз зчинив лемент через його затримання, є портал «Дюран». Власником цього порталу є кіпрська компанія DRN Media PLC, а головою її правління – такий собі Алекс Христофору, уродженець Москви, громадянин РФ, випускник московського фінансового університету. Логотип порталу – золотий двоголовий орел, точнісінько такий, як на російському гербі. Дуже радив би СБУ в справі Гонсало Ліри потягнути за цю ниточку.

Слід сказати, що СБУ вже затримувала Гонсало Ліру 15 квітня цього року. Прикметно, що тоді на його підтримку виступив генеральний секретар компартії Чилі Едуардо Артес, який зажадав від президента країни (до речі, прихильного до України) Габріеля Боріча, щоб той втрутився в інцидент. Тоді ж це активно коментувалося російськими ЗМІ, відповідну заяву зробила речниця МЗС РФ відома Марія Захарова.

Нове затримання Гонсало Ліри вже спричинило хвилю публікацій, як у самій РФ, так і в проросійських медіа за кордоном. За цих обставин СБУ України слід було б оприлюднити, а МЗС України поширити аргументовану заяву про протиправну діяльність Гонсало Ліри, якої не потерпіла б на своїй території навіть у мирний час жодна демократична країна.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ громадянство війна

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