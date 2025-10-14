Головна Гроші Економіка
Оновлена Наглядова рада «Укрзалізниці» без голови: хто претендує на високу посаду?

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Оновлена Наглядова рада «Укрзалізниці» без голови: хто претендує на високу посаду?
Дати найближчих засідань членів наглядової ради «Укрзалізниці» тримаються в секреті
фото: uz.gov.ua

Щонайменше двоє кандидатів прагнуть очолити наглядову раду держмонополіста: одна з них – іноземка

На початку жовтня «Укрзалізниця» врешті отримала оновлену Наглядову раду. За рішенням Кабінету міністрів до неї увійшли низка представників з попереднього складу, проте не обійшлося й без новачків. Голову наглядової ради й досі не обрано, а на цю посаду, як розповідають джерела в держкомпанії, серйозно претендують щонайменше двоє кандидатів. 

До складу нової Наглядової ради «Укрзалізниці» увійшли: Анатолій Амелін, Ельжебета Беньковська, Максим Мокляк та Гепард Хафер, державу ж представляють Сергій Лещенко та Давід Ломджарія. Також уряд продовжив повноваження Олександра Камишіна, ексголови правління «Укрзалізниці», оскільки він був призначений у 2024 році. 

«...зміни у складі наглядової ради незначні, що наводить на думку про те, що акціонер компанії в особі Кабінету міністрів задоволений роботою зазначеного органу і його результатами. Але у бізнесу і клієнтів «Укрзалізниці» думки, здається, інші», – вказує профільне видання ЦТС, коментуючи нові призначення, після того, як поспілкувалося з представниками бізнесу.

Бізнес, направду, критикує менеджмент «УЗ»: 

  • за тривале невирішення питання, пов’язаного із компенсаціями за пасажирські перевезення;
  • за «приховування» стратегії розвитку держкомпанії, яка була затверджена до 2030 року ще в лютому, але й досі залишається не оприлюдненою;
  • за відсутність ефективної системи ризик-менеджменту та стійкої бізнес-моделі компанії, тощо. 

Очевидно, що надії на позитивні зрушення у цих та інших питаннях приватний сектор покладає і на оновлений склад наглядової ради, найцікавішою постаттю якої називають Ельжбету Беньковську. Польська політична діячка у 2007-2013 роках очолювала міністерство регіонального розвитку Польщі, а у 2013-2014 роках обіймала посаду міністра інфраструктури та була заступницею прем’єр-міністра. До 2019 року пані Беньковська також була єврокомісаркою з питань внутрішнього ринку та послуг. 

За прогнозами окремих учасників ринку, саме вона може очолити Наглядову раду «Укрзалізниці», на що нібито є повна підтримка збоку українського уряду. Проте, вже два тижні як нова наглядова рада так і не обрала з-поміж своїх членів очільника, на що, як пояснюють джерела у держкомпанії, теж є свої причини. 

Зокрема, на умовах анонімності в «Укрзалізниці» розповіли, що очолити нову наглядову раду компанії прагне, власне,  ексголова компанії Олександр Камишін. Джерела додають: спроби лобіювання себе на цю посаду збоку Камишина мають навіть публічні прояви, натякаючи на дотичність претендента до одного з профільних анонімних Telegram-каналів про роботу залізниці – «Уволіть ПОНАБа». 

Аналіз контенту цього пабліка дійсно фіксує прояви системної підтримки Олександра Камишина. Зокрема, в каналі опубліковане анонімне голосування за потенційного очільника наглядової ради, в якому саме Камишин «перемагає», щоправда, із не значним відривом від представниці Польщі.

Скриншот анонімного Telegram-каналу, який просуває ексголову «Укрзалізниці» Олександра Камишіна
Скриншот анонімного Telegram-каналу, який просуває ексголову «Укрзалізниці» Олександра Камишіна

У цілому в каналі чимало дописів компліментарного характеру саме на адресу Камишина. А також впадає в око насмішлива риторика щодо іншого члена наглядової ради – Сергія Лещенка. 

Колектив компанії, як стверджують джерела, поділяє думку про необхідність оновлення підходів до управління підприємством, а тому «обережно сподівається» на призначення іноземного представника головою Наглядової ради.

«Але в голос про це ніхто не говорить. Зі зрозумілих причин. Та й думки колективу ніхто не питає, якщо чесно. Є певне сподівання, що за нового керівництва нашого уряду (мається на увазі призначення Юлії Свириденко), – ред.) виконавча влада врешті почне розплутувати величезний клубок системних проблем компанії», – сказав один зі співрозмовників компанії. 

Дати найближчих засідань членів наглядової ради «Укрзалізниці» тримаються в секреті. А тому коли та за кого власне мають намір голосувати її представники поки що невідомо. 

Теги: Укрзалізниця

