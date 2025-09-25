Словаччина просить час для відмови від російського газу

Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російського газу, але відкидає тиск та закликає до врахування економічних наслідків

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна не готова негайно відмовитись від російського газу через відсутність сталих альтернатив та високі фінансові ризики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Словаччина поки не може повністю відмовитися від закупівель газу з Росії. Міністр закордонних справ Юрай Бланар під час Генасамблеї ООН зазначив: «У нас немає інших варіантів, які могли б бути сталими, а також за розумною ціною. Для диверсифікації цього потрібен час. Саме тому ми закликаємо до певної емпатії».

За його словами, Словаччина ризикує втратити до 10 мільярдів євро, якщо достроково розірве існуючі контракти, що діють до 2034 року. Бланар додав: «Франція, Іспанія та Нідерланди... тож, бачите, картина трохи барвистіша, ніж чорно-біла».

Міністр підкреслив, що країна готова розглядати винятки та можливі компенсації, а ЄС повинен враховувати високі ціни на електроенергію. Раніше Єврокомісія повідомила про введення мит на імпорт російської нафти, щоб змусити Угорщину та Словаччину перейти на закупівлі альтернативних енергоносіїв.

Нагадаємо, що Словаччина не підтримує ініціативу REPowerEU, що передбачає повну відмову від російського газу з 1 січня 2028 року. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наголосивши, що запропоновані зміни негативно вплинуть на словацькі домогосподарства та економіку і послаблять конкурентоспроможність усього ЄС.

Фіцо зазначив: «Єврокомісія, подавши цю пропозицію, фактично проігнорувала політичний мандат, затверджений Європейською Радою. Моя позиція з цього питання була послідовною й не повинна бути несподіваною».

Він також порівняв REPowerEU із «санкцією» та пов’язав її із підготовкою 18-го пакета обмежень проти Росії, підкресливши, що голосування щодо нового пакета можливе лише після врегулювання всіх ризиків, пов’язаних із відмовою від російського газу з 2028 року. Словаччина закликає ЄС до поступового підходу та врахування економічних наслідків для країн-членів, що залежать від російського газу.