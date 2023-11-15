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В одній з областей України пом’якшено обмеження під час повітряних тривог

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В одній з областей України пом’якшено обмеження під час повітряних тривог
У регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00
фото з відкритих джерел

З 17 листопада в області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог

У Полтавській області з 17 листопада не вимикатимуть вуличне та рекламне освітлення під час повітряних тривог. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини. Водночас у регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00. Це означає, що освітлення припинятиметься о 23:00 і відновлюватиметься з 05:00.

Проте вже із 17 листопада в області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.

«Питання щодо забезпечення вуличного освітлення під час повітряних тривог надходили від місцевих жителів. Люди звертали увагу на незручності, коли потрібно повертатися додому у вечірній час у темряві. Зазначали, що в цей період важче помітити пішоходів, тому збільшується імовірність виникнення ДТП», – повідомив глава області.

Через агресію РФ в Україні діють й інші обмеження, наприклад комендантська година. При цьому деякі жителі можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з'являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з'являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.

Нагадаємо, в Україні почастішали повітряні тривоги, пов’язані зі злетом російських винищувачів МіГ. Раніше подібні тривоги тривали недовго, однак зараз – по декілька годин. Причиною цьому стало те, що окупанти почали виконувати інші завдання на винищувачах, зокрема – дозаправку в повітрі.

Читайте також: Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка
Теги: Полтавщина війна тривога

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