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Віталій Шапран Економічний експерт

Киргизстан шукає допомоги у Китаю. Як паливна криза ударила по Середній Азії

glavcom.ua
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Економічна криза з РФ вже перекинулась на Середню Азію, де росіяни починають втрачати свій вплив
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Країни Середньої Азії страждають від проблем у РФ

На минулому тижні справжня трагедія розгорнулась у Киргизстані, уряд якої терміново звернувся до КНР по допомогу в постачанні пального, оскільки допомоги Казахстану виявилось недостатньо.

20 серпня уряд Киргизстану виплатив нафтотрейдерам майже $11,5 млн для утримання роздрібних цін на паливно-мастильні матеріали.

Пізніше стало відомо, що уряд Киргизії спрямує на стримування інфляції в країні майже $420 млн. Підвищена інфляція в країні утворилась через паливну кризу у РФ та проблеми з логістикою в аграрному комплексі.

Уряду Киргизстану напевно варто звернути увагу на стратегію, яку в енергетичному секторі запроваджує КНР: на фоні збільшення сонячної генерації КНР сповідує диверсифікацію постачання енергетичних ресурсів в країну, і якщо один з постачальників буде мати проблеми, то його зможуть замінити інші.

Уряду Киргизстану варто усвідомити, що РФ вже ніколи не буде надійним торговельним партнером, і тому покладатись на постачання пального та (або) продуктів харчування з цієї країни не варто. Потрібно шукати нових, більш надійних торговельних партнерів.

Ситуація в Киргизстані зараз наочно демонструє, що економічна криза з РФ вже перекинулась на Середню Азію, де росіяни починають втрачати свій вплив.

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Джерело
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Теги: Китай криза Киргизстан інфляція росія

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Віталій Шапран

Киргизстан шукає допомоги у Китаю. Як паливна криза ударила по Середній Азії
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