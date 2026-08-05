Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Флеш пояснив, скільки балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Флеш пояснив, скільки балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця
Балістична ракета 9М723 «Іскандер»
фото: міністерство оборони РФ

Ворог може підтримувати високі темпи балістичних ударів навіть після використання резервів

Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Таку оцінку озвучив Сергій Бескрестнов з позивним Флеш – фахівець із радіотехнологій та позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Флеш зазначив, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по складах, виробничих підприємствах, логістичних об'єктах і торговельних мережах.

На його думку, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. Водночас надалі, за оцінкою фахівця, окупанти зможуть застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця. 

«Як це відбувається? Ворог знає, де знаходяться наші цілі, це не є таємниця деякі склади, це абсолютно відкрита інформація. Потім не треба ніяких там супутників, каналів розвідки», - пояснив Бескрестнов. Для збору інформації про потенційні цілі росіяни можуть вербувати людей, які за винагороду стежать за роботою складів, фіксують рух вантажівок та обсяги перевезень, а потім передають ці дані російській стороні. 

Бескрестнов порадив бізнесу не зосереджувати великі автопарки в одному місці. За його словами, скупчення сотень вантажівок на одному майданчику може привернути увагу противника. Він зазначив, що вже бачить, як деякі компанії почали розосереджувати транспорт, і назвав таке рішення правильним.

Експерт також рекомендував переглянути логістичні маршрути та, за можливості, відмовлятися від великих складських центрів на користь менших складів або розподіленого зберігання товарів. Він визнав, що така перебудова є складною, однак, на його думку, вона необхідна в нинішніх умовах.

«Далі атак буде все більше. І вороги будуть шукати такі наші склади, щоб їх уразити. І зробити так, щоб у нас був дефіцит різних товарів», – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 98 дронів, однак про збиття балістичних ракет не повідомлялося. Основним напрямком нічної атаки стала Київська область.

Читайте також:

Теги: балістичні ракети російська ракета зброя війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Трамп знов змінив своє ставлення до України?
Позиція Трампа щодо України знову змінилася: що це означає
3 серпня, 17:57
Після атаки судно пішло на дно
Україна потопила підсанкційний контейнеровоз «Росатома»
1 серпня, 14:13
До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 56 надзвичайників
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото)
31 липня, 15:24
Українські безпілотники завдають точкових ударів по критично важливих вузлах нафтопереробних заводів Росії
Україна відмовилася від масованих ударів по НПЗ Росії – FT
30 липня, 03:20
Найбільше ударів зафіксували на трасах Київ – Харків та Дніпро – Харків
РФ знищила понад 160 АЗС в Україні – осінтери склали карту
29 липня, 00:22
Заяву зробили під час візиту глави МЗС КНДР до Москви
КНДР підтвердила подальшу підтримку Росії у війні проти України
24 липня, 01:40
Новоросійськ – найбільший порт Росії за вантажообігом, звідси йде експорт зерна, нафти й металів
Найбільший порт Росії обмежив нічний рух суден через атаки дронів
23 липня, 02:50
Китай і РФ провели спільні морські навчання
Китай оцінив «залишки» флоту РФ на спільних навчаннях
13 липня, 23:50
Антибалістична ракета FP-7.x
Fire Point презентувала протибалістичну ракету для системи ППО Freyja
13 липня, 16:59

Події в Україні

Флеш пояснив, скільки балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця
Флеш пояснив, скільки балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця
У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)
У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)
Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ
Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
60K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua