Флеш пояснив, скільки балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця

Ворог може підтримувати високі темпи балістичних ударів навіть після використання резервів

Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Таку оцінку озвучив Сергій Бескрестнов з позивним Флеш – фахівець із радіотехнологій та позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Флеш зазначив, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по складах, виробничих підприємствах, логістичних об'єктах і торговельних мережах.

На його думку, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. Водночас надалі, за оцінкою фахівця, окупанти зможуть застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця.

«Як це відбувається? Ворог знає, де знаходяться наші цілі, це не є таємниця деякі склади, це абсолютно відкрита інформація. Потім не треба ніяких там супутників, каналів розвідки», - пояснив Бескрестнов. Для збору інформації про потенційні цілі росіяни можуть вербувати людей, які за винагороду стежать за роботою складів, фіксують рух вантажівок та обсяги перевезень, а потім передають ці дані російській стороні.

Бескрестнов порадив бізнесу не зосереджувати великі автопарки в одному місці. За його словами, скупчення сотень вантажівок на одному майданчику може привернути увагу противника. Він зазначив, що вже бачить, як деякі компанії почали розосереджувати транспорт, і назвав таке рішення правильним.

Експерт також рекомендував переглянути логістичні маршрути та, за можливості, відмовлятися від великих складських центрів на користь менших складів або розподіленого зберігання товарів. Він визнав, що така перебудова є складною, однак, на його думку, вона необхідна в нинішніх умовах.

«Далі атак буде все більше. І вороги будуть шукати такі наші склади, щоб їх уразити. І зробити так, щоб у нас був дефіцит різних товарів», – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 98 дронів, однак про збиття балістичних ракет не повідомлялося. Основним напрямком нічної атаки стала Київська область.