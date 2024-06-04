Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Китай ставить Кремль на коліна

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Китай вже платить Росії за газ менше, ніж іншим своїм постачальникам»
фото з відкритих джерел

Китай зажадав у «Газпрому» газ за внутрішньоросійськими цінами

Спроби Росії укласти велику угоду з будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» до Китаю зайшли у глухий кут через те, що Москва вважає невиправданими вимоги Пекіна за цінами та обсягами поставок, повідомила Financial Times з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

За словами джерел, Китай зажадав ціну, майже порівнянну з внутрішніми російськими цінами, які субсидуються державою, і погодився купувати лише невелику частину від запланованої щорічної потужності газопроводу у 50 млрд кубометрів газу.

Схвалення будівництва газопроводу могло б змінити становище «Газпрому», який через різке падіння експорту в Європу закінчив 2023 рік із рекордним збитком у 629 млрд рублів.

Угода щодо «Сили Сибіру-2» була одним із трьох прохань Путіна під час його зустрічі з Сі Цзіньпіном. Два інші – активізація китайських банків у Росії та відмова Пекіна від відвідування мирної конференції щодо України, яка має відбутися цього місяця у Швейцарії.

В п'ятницю Китай оголосив, що пропустить український саміт. У банківській сфері обговорюється можливість призначення одного або декількох банків для фінансування торгівлі компонентами для російської оборонної промисловості, кажуть два джерела. Утім, поки що рівень співпраці в банківській сфері залишається на набагато меншому рівні, ніж просила Росія, додають співрозмовники видання. Угоду щодо газопроводу вони і зовсім називають далекою.

Китай вже платить Росії за газ менше, ніж іншим своїм постачальникам, у середньому 4,4 долара за мільйон британських теплових одиниць (БТО) порівняно з 10 доларами М'янмі та 5 доларами Узбекистану, розрахували дослідники Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету на основі митних даних за 2019-2021 роки. У той самий період Росія експортувала газ до Європи за ціною близько 10 доларів за мільйон БТО.

Відсутність у Росії альтернативного сухопутного маршруту для експорту газу означає, що «Газпрому», ймовірно, доведеться погодитися з умовами Китаю, сказав Олександр Габуєв, директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

«Китай вважає, що час на його боці. У нього є можливість чекати, щоб вичавити кращі умови», – сказав він.

Очікується, що попит Китаю на імпортний газ сягне близько 250 млрд кубометрів до 2030 року порівняно з менш ніж 170 млрд кубометрів у 2023 році, свідчать розрахунки Центру глобальної енергетичної політики. До 2030 року попит Китаю на газ все ще може бути значною мірою або повністю задоволений завдяки наявним контрактам на постачання газопроводами і скрапленого природного газу, вважає центр.

Контекст. Жорстка позиція Пекіна з приводу газопроводу «Сила Сибіру-2» показує, як вторгнення в Україну робить Росію дедалі більш залежною від економічної підтримки Китаю, пише FT.

До війни Росія постачала до Європи понад 200 млрд кубометрів газу. Навіть у разі введення «Сили Сибіру-2» вона зможе постачати до Китаю лише 98 млрд кубометрів газу.

Читайте також: Операція «Репарації». Російські олігархи починають розплачуватися за війну
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай газ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Березневе опитування демонструє, що 87% росіян схвалюють керівництво Путіна, а 76% – підтримують війну в Україні
Росіяни змирилися із війною Путіна в Україні – Bloomberg
7 травня, 16:58
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
7 травня, 21:00
Російська енергетична компанія «Газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі
Європа знайшла альтернативу російському «Газпрому» – Bloomberg
13 травня, 17:08
ЗСУ за допомогою британських дронів знищили російської техніки на понад 50 млрд грн
Велика Британія підрахувала втрати Росії від її дронів
23 травня, 21:33
Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї
Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» – Генштаб
31 травня, 09:49
Болвінов каже, що, ймовірно, розбір завалів гіпермаркету сьогодні завершать
Удар по «Епіцентру» Харкова: ще двоє людей вважаються зниклими безвісти
29 травня, 16:40
Михайлик є прямим родичем зниклого тата, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому
Восьмирічний Михайлик не дочекався тата з «Епіцентру». Правоохоронці розповіли сумну історію хлопчика
26 травня, 15:18
У Росії можуть з'явитися модульні укриття
Уряд Росії почав готувати країну до ядерного удару: документ
31 травня, 13:47
Історичний Глобальний саміт миру, організований Україною відбудеться 15−16 червня у Швейцарії
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
Вчора, 17:18

Роман Шрайк

Китай ставить Кремль на коліна
Китай ставить Кремль на коліна
Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз
Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз
Останній ракетний удар по Україні. Що насторожує?
Останній ракетний удар по Україні. Що насторожує?
Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
Удари по Білгороду. У росіян має виробитися рефлекс
Удари по Білгороду. У росіян має виробитися рефлекс
Дві головні проблеми України
Дві головні проблеми України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
342K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
162K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
114K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
27K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
21K
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
9200
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи

Новини

Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua