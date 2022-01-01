Кілька причин, через які Банкова пішла на загострення проти Порошенка

Офісу президента треба терміново перемкнути увагу населення

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Рубрика «Что год грядущий нам готовит» или «Хотели как лучше, а выйдет как всегда»

В конце года Офис президента решил пойти на обострение в отношении Петра Порошенко, начав открытую войну против него и требуя его ареста. По всей видимости, задач у такого хода несколько:

1. Переключить внимание от катастрофы в энергетике, экономике, роста цен на уже заезженный сериальчик «во всем виноват Порошенко». Как подцель – повысить свои падающие рейтинги, которые фиксируют уже все социологические компании.

2. Запустить еще один сценарий снятия Порошенко либо с президентских, либо с парламентских выборов из-за непогашенной судимости (есть такая норма в законодательстве). Для этого необязательно впаять реальный срок, а можно, например, условный. Это тоже будет считаться непогашенной судимостью.

3. Как возможный вариант (если не получится впаять условный срок) выводить Порошенко во второй тур президентских выборов с убеждением, что его уверенно побеждает Зеленский.

Что получат скорей всего в итоге в следующем году:

1. Консолидацию сторонников Порошенко вокруг него. А его сторонники готовы выйти в его поддержку на улицы. Причем, что очень важно, его сторонников много живет в Киеве. Это создаст дополнительную точку раскачивания Зеленского. Тем более, что на конец января уже объявлены протесты ФОПов (кстати, электората Зеленского) против повышения налогов и драконовской фискализации в стиле великого гения от экономики г-на Гетьманцева.

2. Актуализацию тему некомпетентности власти, поскольку педалирование темы вывоза угля из Луганской и Донецкой областей будет только им во вред, потому что сами обеспечить страну не смогли. Соответственно, погасить волну возмущение в свой адрес не смогут.

3. Социология показывает: не факт, что Зеленский выигрывает у Порошенко, поскольку разрыв с оппозицией у него во втором туре все меньше. Причем у всех. Им бы больше думать, как бы Зе самому во второй тур попасть, поскольку Разумков конечно чудес вряд ли сотворит, но свои 5-6% собрать сможет. А их может не хватить для выхода во второй тур. И во втором туре вполне могут встретиться Порошенко и Тимошенко, которая активно указывает на некомпетентность власти и консолидирует людей вокруг социальных вопросов (тарифы, энергетика, земля), что очень хорошо заходит электорату, который пойдет на выборы. А молодежь, которая поддерживает Зеленского, может и не дойти. Именно поэтому власть активно педалирует вопрос электронного голосования. Так и легче cфальсифицировать выборы, и легче молодежь привести на выборы.

4. Даже если теоретически им удастся снять Порошенко таким образом с выборов (в чем я сильно сомневаюсь из-за фейковых обвинений, которые сложно протащить даже через лояльный суд), то не факт, что это добавит шансов Зеленскому, поскольку электорат Порошенко будет консолидироваться вокруг других фигур, которые тоже оппозиционны ему. Первым претендентом на эту нишу является Виталий Кличко, для которого его кандидатура не является такой неприемлемой как показали выборы в Киеве в 2020 году (напомню, что электорат «Европейской солидарности» в целом голосовал за Кличко). Кличко уже делает шаги в этом направлении, публично поддержав Порошенко в его борьбе против Офиса. Дальше голоса могут отойти к Тимошенко (особенно по Центру Украины, где «Слуги» уже «выстрелили» себе в две ноги, обложив налогами собственников паев. А Центр Украины – это еще и их базовые области). И….к г-ну Разумкову. Как показывают исследования, около 20% электората «Европейской солидарности» симпатизирует Разумкову. Ну, и другие более мелкие игроки заберут этот электорат. Например, Гройсман и т.д.

То есть, основной задачи по наращиванию своего электората г-н Зеленский никак не решает, а только поднимает своих наиболее опасных соперников.

В общем, как всегда все гениально у Офиса. Но непросто. С чем мы их поздравляем.

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Джерело: блог Тараса Загороднього

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