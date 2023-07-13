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Де в Україні найбільше майна Московської церкви?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Де в Україні найбільше майна Московської церкви?
Журналісти створили базу нерухомості УПЦ МП у всіх областях України
фото з відкритих джерел

На Закарпатті Московська церква користується 355 земельними ділянками та 313 спорудами

Українська православна церква Московського патріархату має у власності та користуванні загалом 2876 будівель та 3800 земельних ділянок на території України. Найбільша кількість нерухомості та земельних ділянок Московської церкви нараховується в Закарпатській області. Про це йдеться на сайті антикорупційного центру NGL.media.

«Спочатку ми сформували список усіх організацій, у назві яких є слово «православний» (у різних відмінках), включаючи зареєстровані релігійні громади. Після того виокремили організації УПЦ МП, очистивши список від інших православних конфесій і деномінацій. Додатково ми порівняли отриманий список з реєстром церков УПЦ від Opendatabot і виявили, що частина громад уже перейшли до Православної церкви України (ПЦУ), проте у реєстрі Opendatabot вони досі вказані як УПЦ», – розповіли активісти.

Згідно з даними, у Закарпатській області найбільша кількість нерухомості та земельних ділянок, котрими володіє або користується УПЦ МП. За нею йдуть відповідно: Донецька, Київська, Одеська та Рівненська області. У Львівській області найменше майна у користуванні та власності Московського патріархату – чотири споруди та чотири земельні ділянки.

Де в Україні найбільше майна Московської церкви
Де в Україні найбільше майна Московської церкви
фото: NGL.media

Згідно з дослідженням, більшість земельних ділянок, котрими користується УПЦ МП у Києві та на Київщині, є приватною власністю – 99% та 79% відповідно.  Натомість 97% землі у користуванні Московським патріархатом на Одещині є комунальною власністю.

Власність земельних ділянок, якими користується Московська церква
Власність земельних ділянок, якими користується Московська церква
фото: NGL.media

Зібрані дані не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.

Активісти нанесли інформацію на карту з прив’язкою до конкретних адрес. Тож навівши курсор на конкретну точку, можна отримати інформацію про наявність і приналежність цього майна, побачити межі ділянок чи конкретні будівлі. Для того, аби дізнатися про майно УПЦ МП у певній місцевості, можна скористатися пошуком на карті чи масштабуванням. 

У NGL.media зазначили – майно УПЦ МП в Криму і на окупованій частині Донеччини та Луганщини вказали тільки те, що досі зареєстроване за українським законодавством.

«Частину майна, особливо у сільській місцевості, ми не змогли нанести на карту, оскільки у реєстрах вони мають старі чи помилкові назви (наприклад, вулиця Леніна), тож точне визначення координат є утрудненим. Тому ми створили ще один пошуковий рядок під картою, скориставшись яким можна отримати таблицю з повним списком майна», – додали в центрі.

Нагадаємо, що в Білій Церкві Київської області місцеві мешканці прийшли в Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Проте вони зіткнулись з опором з боку прихильників УПЦ МП, один із яких поливав людей з вогнегасника.

До слова, на Вінниччині настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП Анатолій Дудко заплатить штраф на суму 765 грн за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень священнослужителю ПЦУ Михайлу Василюку.

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Теги: церква Московська церква в Україні

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Де в Україні найбільше майна Московської церкви?
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