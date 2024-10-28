Росія отримує бронетехніку від виробника з ОАЕ – ЗМІ

Імовірно, для збройних сил РФ була закуплена партія різноманітної бронетехніки невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser

Російська армія отримала нову партію бронетехніки від Streit Group – виробника з з ОАЕ. Про це повідомляє військово-технічний портал Defence Blog із покликаннями на нещодавні відеоматеріали, поширені в соцмережах.

«Імовірно, для збройних сил РФ була закуплена партія різноманітної бронетехніки невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser. Ці броньовики можуть бути з ОАЕ чи Південної Африки», – зазначив один із відомих російських мілблогерів «Военный осведомитель».

На відео можна побачити понад 20 автомобілів на базі модифікованих платформ Toyota Land Cruiser і Ford F-550. Ідеться про моделі Spartan SUT, Cobra і Cougar від виробника Streit Group з ОАЕ.

Наразі незрозуміло, чи була бронетехніка придбана безпосередньо у Streit Group або закуплена через третю країну. Однак ця компанія раніше продавала свої машини в різні країни і рекламувала їх на міжнародних оборонних виставках.

Зазначається, що Streit Group має досвід постачання модифікованих броньованих машин для таких приватних військових підрядників, як Wagner Group. У минулому компанія співпрацювала з російською військово-промисловою компанією (ВПК), розробляючи броньовані машини «Кондор»/ВПК-Урал для «вагнерівців» у зонах конфлікту.

«Хоча подробиць про останню поставку мало, ця ситуація підкреслює нинішні складнощі на ринку зброї на тлі санкцій і глобальної політики контролю над зброєю», – підсумовує Defence Blog.

Нагадаємо, що, за повідомленням The Washington Post, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції.

До слова, за даними аналітиків ISW, минулої доби Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.