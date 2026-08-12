Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть
Як Путін добиває залишки демократії в Росії
Російський диктатор дав команду заборонити участь в імітації виборчого процесу єдиній партії («Яблуко»), що мала продемонструвати, що в них ще залишилися рудименти демократичного минулого.
Це одночасно свідчить і про невпевненість рашиського режиму, і про його чіткий вибір – рух до тоталітаризму.
Яка реакція росіян? Прогнозована, але не менш від того жалюгідна: «хороші росіяни» не будуть протестувати, вони просто прийдуть в знак протесту на вибори... Тобто прийдуть легітимізувати фарс режиму!
Таке собі «нєпротівлєніє злу насілієм»…
Повний «Герасим і Муму»…
Боже, як же не повезло нам бути територіально їх сусідами, і як же пощастило тамтешньому диктатору з таким раболєпієм підданих.
Тепер остаточно зрозуміло: на болотах навіть жабам квакнуть не дадуть. Вони своїм смородом будуть псувати життя сусідів ще дуже довго.
Альтернативи немає: болота мають бути висушеними вщерть!
І туди має зайти жива вода.
Всі інші сценарії покращення російської ситуації – ілюзії…
Коментарі — 0