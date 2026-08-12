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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Як Путін добиває залишки демократії в Росії

Російський диктатор дав команду заборонити участь в імітації виборчого процесу єдиній партії («Яблуко»), що мала продемонструвати, що в них ще залишилися рудименти демократичного минулого.

Це одночасно свідчить і про невпевненість рашиського режиму, і про його чіткий вибір – рух до тоталітаризму.

Яка реакція росіян? Прогнозована, але не менш від того жалюгідна: «хороші росіяни» не будуть протестувати, вони просто прийдуть в знак протесту на вибори... Тобто прийдуть легітимізувати фарс  режиму!

Таке собі «нєпротівлєніє злу насілієм»…

Повний «Герасим і Муму»…

Боже, як же не повезло нам бути територіально їх сусідами, і як же пощастило тамтешньому диктатору з таким раболєпієм підданих.

Тепер остаточно зрозуміло: на болотах навіть жабам квакнуть не дадуть. Вони своїм смородом будуть псувати життя сусідів ще дуже довго.

Альтернативи немає: болота мають бути висушеними вщерть!

І туди має зайти жива вода.

Всі інші сценарії  покращення російської ситуації – ілюзії…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путінський режим вибори в Росії

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Валерій Чалий

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