Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть

Як Путін добиває залишки демократії в Росії

Російський диктатор дав команду заборонити участь в імітації виборчого процесу єдиній партії («Яблуко»), що мала продемонструвати, що в них ще залишилися рудименти демократичного минулого.

Це одночасно свідчить і про невпевненість рашиського режиму, і про його чіткий вибір – рух до тоталітаризму.

Яка реакція росіян? Прогнозована, але не менш від того жалюгідна: «хороші росіяни» не будуть протестувати, вони просто прийдуть в знак протесту на вибори... Тобто прийдуть легітимізувати фарс режиму!

Таке собі «нєпротівлєніє злу насілієм»…

Повний «Герасим і Муму»…

Боже, як же не повезло нам бути територіально їх сусідами, і як же пощастило тамтешньому диктатору з таким раболєпієм підданих.

Тепер остаточно зрозуміло: на болотах навіть жабам квакнуть не дадуть. Вони своїм смородом будуть псувати життя сусідів ще дуже довго.

Альтернативи немає: болота мають бути висушеними вщерть!

І туди має зайти жива вода.

Всі інші сценарії покращення російської ситуації – ілюзії…