У Сербії суд призначив домашній арешт учаснику війни проти України

Мілош воював в Україні у складі російського військового підрозділу в період із вересня 2024 року по листопад 2025 року

Вищий суд Белграда виніс вирок учаснику війни проти України на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на балканську службу «Радіо Свобода».

Чоловіка, ідентифікованого як Мілош Н., засудили до шести місяців домашнього арешту. Це 35-й остаточний вирок у Сербії за участь у бойових діях в іншій країні – така кваліфікація передбачає позбавлення волі на термін до п’яти років.

За даними обвинувачення, Мілош Н. воював в Україні у складі російського військового підрозділу в період із вересня 2024 року по листопад 2025 року. Він за власною ініціативою вирушив до Москви, де підписав річний контракт із представниками міністерства оборони. Згідно з умовами контракту, він отримував за службу виплати в розмірі 13 318 рублів.

Прокуратура уточнила, що після проходження підготовки його відрядили до Запорізької області у складі 429-го штурмового полку «Осетія», де він отримував і виконував накази безпосередніх командирів. Також, за даними слідства, окупант отримав поранення через удар українського безпілотника.

Прокуратура запропонувала покарання у вигляді шести місяців домашнього арешту з електронним наглядом. Суд прийняв цю пропозицію, винісши відповідний вирок 10 вересня.

До слова, Херсонський міський суд заочно засудив очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі. Зрадника визнали винним у масштабному мародерстві, пограбуванні місцевого підприємства та викраденні тисяч тонн українського зерна.