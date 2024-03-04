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Підготовка до загроз із боку Росії. Німеччина змінить систему охорони здоров'я

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Підготовка до загроз із боку Росії. Німеччина змінить систему охорони здоров'я
Міністр Лаутербах заявив, що німці зіткнутся зі змінами у охороні здоров'я
фото: Tagesschau

Карл Лаутербах: Німеччина повинна не тільки краще підготуватися до майбутніх пандемій, але й «до великих катастроф і можливих військових конфліктів»

Глава МОЗ Німеччини Карл Лаутербах вважає, що німецька система охорони здоров'я повинна стати більш пристосованою – в тому числі з огляду на можливі «військові конфлікти». Про це пише Tagesschau.

Війна проти України триває, російська риторика стає дедалі гострішою: з огляду на цю загрозу федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах хоче підготувати німецьку систему охорони здоров'я до можливих «військових конфліктів».

Німеччина повинна не тільки краще підготуватися до майбутніх пандемій, але й «до великих катастроф і можливих військових конфліктів», заявив Лаутербах. Він анонсував відповідний законопроєкт на літо. «Було б нерозумно сказати, що ми не готуємося до військового конфлікту, і тоді він не настане», –  сказав політик СДПН.

«Нічого не робити – це не варіант. Поворот необхідний і для системи охорони здоров'я. Тим більше, що Німеччина могла б стати центром надання допомоги пораненим і травмованим з інших країн, якби існував альянс», –  зазначив він.

У відповідь на пандемію коронавірусу коаліція після свого заснування домовилася краще підготувати структури системи охорони здоров'я до великих кризових ситуацій. «Після злочинного нападу Росії на Україну цей виклик, на жаль, став ще більш важливим», – сказав Лаутербах.

«Саме тому ми маємо прогалину в законодавстві, яку ми усуваємо, щоб бути готовими до катастрофи або навіть до події військового альянсу – якою б малоймовірною вона не була», – зазначив він.

Нагадаємо, уряд Німеччини підготував план можливого нападу Росії на країну, який складатиметься з чотирьох етапів. Про це пише видання Bild з посиланням на 13-сторінковий документ «Аналіз ризиків для цивільної оборони».

Якщо Росія атакує Німеччину, це стане «фундаментальною зміною безпекової ситуації для всієї Європи», підкреслюється в документі. На думку авторів доповіді, описаний план нападу є правдоподібним сценарієм.

До цього Міністерство оборони Німеччини в одній із секретних доповідей припустило, що Росія може напасти на східний фланг НАТО влітку 2025 року. Перед цим, як припускає Бундесвер, Москва оголосить чергову хвилю мобілізації та прикличе до армії ще 200 тис. осіб. Потім Росія організує «спочатку приховану, а потім і відкриту» атаку на Захід, після чого можливе пряме зіткнення сил Північноатлантичного альянсу з російською армією.

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Теги: росія здоров'я Німеччина медицина законопроєкт

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