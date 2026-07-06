В Омську утворилися черги за бензином після удару по найбільшому НПЗ Росії (відео)

скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Біля автозаправних станцій утворилися черги з десятків автомобілів, а на тлі видно густий чорний дим, який здіймається після удару по Омському НПЗ

Місцеві жителі масово їдуть на автозаправні станції після атаки на Омський нафтопереробний завод

Після удару по Омському нафтопереробному заводу, який є найбільшим у Росії, в місті почався ажіотаж на автозаправних станціях.

Місцеві жителі масово скуповують бензин, а біля АЗС утворилися довгі черги з автомобілів, пише «Главком».

Відео та фото, які поширюють російські Telegram-канали, свідчать, що десятки автомобілів вишикувалися біля заправок. На тлі видно густий чорний дим, який здіймається над районом Омського НПЗ після атаки.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження Омського нафтопереробного заводу в Омській області РФ. Удару по підприємству завдали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, пише «Главком».

Як зазначили у Генштабі, завод розташований майже за 2,5 тис. км від державного кордону України.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм

Військові наголосили, що це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який зазнав ураження українськими військовими. Підприємство є найбільшим НПЗ РФ із потужністю понад 21 млн тонн нафти на рік та використовується для забезпечення паливом російської окупаційної армії.

Чим важливий Омський завод

Омський НПЗ належить компанії «Газпром нафта» та є найбільшим нафтопереробним заводом Росії. Загалом завод випускає понад 50 видів нафтопродуктів, а після модернізації, завершеної у 2025 році, досяг практично 100-відсоткової глибини переробки нафти.