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В Омську утворилися черги за бензином після удару по найбільшому НПЗ Росії (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Омську утворилися черги за бензином після удару по найбільшому НПЗ Росії (відео)
Біля автозаправних станцій утворилися черги з десятків автомобілів, а на тлі видно густий чорний дим, який здіймається після удару по Омському НПЗ
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Місцеві жителі масово їдуть на автозаправні станції після атаки на Омський нафтопереробний завод

Після удару по Омському нафтопереробному заводу, який є найбільшим у Росії, в місті почався ажіотаж на автозаправних станціях.

Місцеві жителі масово скуповують бензин, а біля АЗС утворилися довгі черги з автомобілів, пише «Главком».

Відео та фото, які поширюють російські Telegram-канали, свідчать, що десятки автомобілів вишикувалися біля заправок. На тлі видно густий чорний дим, який здіймається над районом Омського НПЗ після атаки.

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Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження Омського нафтопереробного заводу в Омській області РФ. Удару по підприємству завдали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, пише «Главком».

Як зазначили у Генштабі, завод розташований майже за 2,5 тис. км від державного кордону України.

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Військові наголосили, що це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який зазнав ураження українськими військовими. Підприємство є найбільшим НПЗ РФ із потужністю понад 21 млн тонн нафти на рік та використовується для забезпечення паливом російської окупаційної армії.

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Чим важливий Омський завод

Омський НПЗ належить компанії «Газпром нафта» та є найбільшим нафтопереробним заводом Росії. Загалом завод випускає понад 50 видів нафтопродуктів, а після модернізації, завершеної у 2025 році, досяг практично 100-відсоткової глибини переробки нафти. 

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Теги: нафта Газпром завод АЗС пальне росіяни

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