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Стало відомо, хто прийме наступну конференцію з відновлення України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Стало відомо, хто прийме наступну конференцію з відновлення України
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прийняв символічну естафету від Польщі на церемонії закриття конференції у Гданську
фото: МЗС Естонії

Цахкна: відбудова України – «найбільший економічний проєкт» Європи наступного десятиліття

Шоста конференція з відновлення України відбудеться у 2027 році в Таллінні – Естонія прийняла естафету від Польщі на церемонії закриття гданської URC-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МЗС Естонії.

Таллінн перехопив ініціативу

26 червня в Гданську офіційно завершилася п'ята конференція з відновлення України URC-2026. На церемонії закриття Польща передала відповідальність за проведення наступної конференції міністру закордонних справ Естонії Маргусу Цахкні.

Цахкна назвав відбудову України «найбільшим економічним проєктом» Європи наступного десятиліття. За його словами, він охоплює не лише відновлення зруйнованої інфраструктури, а й розвиток демократичних інституцій та інтеграцію країни до Євросоюзу.

«З 2022 року Естонія зробила свій внесок у відбудову України через сотні проєктів. Десятки наших компаній та організацій щодня допомагають у відновленні України та зміцнюють її стійкість. Проведення конференції в Таллінні відображає наше зобов'язання продовжувати довгострокову підтримку України та просувати цей стратегічний процес на міжнародному рівні», – заявив міністр.

Формат NB8 і залучення сусідів

Естонія планує організувати конференцію разом із партнерами з Північної Європи та Балтії у форматі NB8. «Цей формат дозволяє об'єднати знання, досвід та ресурси нашого регіону, щоб надати Україні ще ефективнішу підтримку та запропонувати спільні ініціативи, які допоможуть прискорити як процес відбудови, так і інтеграцію України з Європою», – пояснив Цахкна.

Міністр також підкреслив, що вступ України до ЄС – це не лише питання безпеки, а й можливість для Європи вчитися на досвіді України та зміцнювати власну економіку. «Чим ближче ми наблизимо Україну до Європи, тим сильнішою і стійкішою стане Європа загалом», – сказав він.

Нагадаємо, гданська URC-2026 стала найбільшою конференцією з відновлення за масштабом бізнес-співпраці: Україна уклала близько 160 угод на суму понад 10 млрд євро, зокрема пакет із 28 енергетичних угод на понад 1 млрд євро та декларацію про підтримку Фонду транспортного відновлення України за участі Литви, Естонії та Швеції.

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Теги: Польща міністр Європа бізнес Естонія Гданськ Україна Юлія Свириденко

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