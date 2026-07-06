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Молдова заявила про спроби вербування громадян до армії РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Молдова заявила про спроби вербування громадян до армії РФ
МЗС рекомендувало громадянам Молдови заздалегідь ознайомлюватися з офіційними рекомендаціями щодо подорожей і без нагальної потреби утриматися від поїздок до Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Громадянам, які зіткнулися з труднощами, порадили невідкладно звертатися до дипломатичних представництв або консульських установ Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови рекомендувало громадянам ретельно оцінити необхідність поїздок до Росії після того, як зафіксувало збільшення випадків посилених перевірок на російському та білоруському кордонах, пише «Главком».

Як повідомили у відомстві, останнім часом особливу увагу російські силовики приділяють чоловікам віком від 18 до 60 років, власникам нещодавно виданих паспортів, людям, які відвідували Україну, подорожують самостійно або мають також російське громадянство.

За даними МЗС Молдови, громадян можуть піддавати багатогодинним допитам, які тривають від трьох до 12 годин, тимчасово вилучати проїзні документи, вимагати надати доступ до мобільних телефонів та інших електронних пристроїв, а також проходити перевірку на поліграфі.

«Влада Республіки Молдова отримала інформацію про випадки, коли на осіб, які перебували під адміністративним арештом, чинився тиск з метою підписання контрактів про вступ на службу до збройних сил Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві попередили, що відмова виконувати вимоги російських прикордонників може призвести до відмови у в'їзді або застосування адміністративних заходів.

На тлі цих ризиків МЗС рекомендувало громадянам Молдови заздалегідь ознайомлюватися з офіційними рекомендаціями щодо подорожей і без нагальної потреби утриматися від поїздок до Росії. Також громадянам, які зіткнулися з труднощами, порадили невідкладно звертатися до дипломатичних представництв або консульських установ Молдови.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором». 

Зокрема, окупанти видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини. Лише протягом 2026 року Служба безпеки та Національна поліція викрили десятки подібних вербувальних спроб.

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Теги: Молдова росіяни

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