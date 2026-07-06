В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму

Танкери доправляли пальне з Таганрогу до Криму

Сили оборони уразили два танкери з бензином в Азовському морі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, передає «Главком».

«Два танкери тіньового флоту доправляли Азовським морем до Криму паливо з району Таганрог кожний по 7000 тонн горючки (обʼєм 200 вагонів-цистерн)», – йдеться у повідомленні.

🌊🔥 В Азовському морі впольовано два танкери з бензином для Криму з району Таганрог кожний по 7000 тон (обʼєм 200 вагонів-цистерн), - Мадяр повідомив про ураження 6🌶преміальних цілей окупантів



❌Два танкера тіньового флоту доправляли Азовським морем до Криму паливо з району… pic.twitter.com/vq6RKNgnDG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела серію ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. Як зазначили у спецслужбі, операція виконувалася в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії за дорученням президента України Володимира Зеленського.

До слова, окупований Крим залишився без електропостачання після нових ударів. Масові відключення світла зафіксували в усіх містах і районах півострова, а в одному з районів критична ситуація склалася також із водопостачанням та зв'язком.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. Окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.