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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Білорусь не хоче ескалаціі

Путін поговорить з Лукашенком найближчим часом, але, як сказав Пєсков «У нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусі й сама Білорусь здатні забезпечити свій суверенітет».

Якщо дуже коротко, то Путін зараз не має сил і можливостей, захистити Лукашенка. В Путіна немає ані сил, ані людей, щоб відкрити цей фронт.

Правда, всі останні заяви, які ми чуємо з Мінська – це заяви про те, що Білорусь не хоче ескалаціі. І тут ми маємо ще один парадокс цієї ситуації: Лукашенко, схоже боїться появи російських військ більше, ніж появи українських дронів. Він прекрасно розуміє, що поява тут вагомого контингенту російських військ поставить хрест на його багатовекторності, а якщо ширше, то й на самостійності. І, схоже, КНР попереджав Лукашенка про неприйнятність такого розвитку подій.

Слід також звернути увагу на те, що білоруський трек може стати частиною тиску європейської трійки на Трампа, який пробує домовитися з Лукашенком про калійні добрива. Лукашенко дуже не хотів би втягуватися ще й у цю гру, але ми не можемо виключати, що ця історія примусить Трампа до певних дзвінків та розмов.

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Джерело
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Теги: Білорусь війна Олександр Лукашенко росія путін

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Вадим Денисенко

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