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Російський економіст пояснив, що змусить Путіна припинити війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Російський економіст пояснив, що змусить Путіна припинити війну
Малий бізнес найбільше потерпає від дефіциту бензину в РФ
фото з російських джерел

Іноземцев: «Тільки через такий соціальний рух чи через якийсь елітний протест можна зупинити цю війну»

Економічні труднощі самі по собі навряд чи змусять Кремль припинити війну проти України. Вирішальним фактором може стати лише масштабне суспільне невдоволення всередині Росії або протест частини еліт. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив провідний російський економіст та опозиціонер Владислав Іноземцев.

За словами експерта, досвід 2014–2019 років показав, що російське суспільство здатне тривалий час миритися з погіршенням економічної ситуації. Він нагадав, що після падіння цін на нафту рівень життя населення в РФ знизився приблизно на 10%, а курс рубля ослаб майже вдвічі, однак це не призвело до масових протестів.

«Якщо російська економіка падатиме темпами 2% на рік, можливо, років за п'ять у когось щось у голові зачешеться. Такі катаклізми, як прильоти та відсутність бензину, ймовірно, цей процес прискорять. Але знову ж таки це буде пов'язано скоріше з психологічними складнощами, ніж з економічними», – зауважив Іноземцев.

Співрозмовник також наголосив, що державний сектор російської економіки залишається достатньо стійким для продовження війни. За його словами, влада здатна й надалі фінансувати військові витрати, навіть попри погіршення технологічного розвитку та інші структурні проблеми.

Натомість найбільш вразливими Іноземцев назвав малий бізнес і приватний сектор економіки РФ, які потерпають від перебоїв у роботі інтернету та дефіциту бензину. Однак, на його думку, економічні проблеми самі по собі не здатні змінити політику Кремля.

«Проблеми у цього режиму почнуться тільки тоді, коли росіяни скажуть: «Ну, вже неможливо». Ось тільки через такий соціальний рух чи через якийсь елітний протест можна зупинити цю війну. Але точно не тому, що Путін раптом прокинеться і йому ризикнуть доповісти, що в країні інфляція на 3% збільшилася і держборг – на 10%. Навіть якщо він у це повірить, то не повірить, що холопи можуть повстати проти царя. А іншим шляхом «на Русі» нечасто щось змінювалося…», – наголосив економіст.

Нагадаємо, попри погіршення економічної ситуації в Росії та на окупованих українських територіях, Кремль не демонструє готовності згортати війну. Причина полягає в тому, що Володимир Путін більше не керується економічною логікою під час ухвалення рішень.

Як повідомлялося, війна Росії проти України оплачується не коштом бізнесу, а за рахунок державного бюджету.

Раніше російський економіст і опозиціонер Владислав Іноземцев заявив, що паливна криза сама по собі не здатна суттєво послабити російську армію. На його думку, значно ефективніше впливають удари по логістичних маршрутах, базах постачання та нафтовій інфраструктурі, відновлення якої потребує тривалого часу.

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Теги: росія економіка бензин протест росіяни

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