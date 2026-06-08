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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Путін отримав те, на що вже не розраховував

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Іранська карта і кінець війни

Іранська війна Трампа була аномалією у всіх відношеннях, але ця аномалія поламала більшість прогнозів на цей рік, і мій в тому числі. Насправді, до цього суїцидального рішення Трампа все йшло досить чітко до завершення війни. Масштабний дефіцит бюджету, вторинні санкції на російську нафту, відмова Індії від закупок - все це було катастрофічною картиною для російських еліт. New York Times опублікував колонку Зигаря, що в кремлі в лютому почали серйозно готуватись до зупинки по лінії фронту. І тут Іран.

Насправді, іранська війна принципово нічого не змінила для путінської економіки. Вона дала додаткові надходження для тимчасового латання дир, і зупинила політ у прірву. Але якщо б справи стали набагато краще, то хіба б путін клянчив гроші в своїх олігархів? Латання дир не дає потрібний ресурс для нарощування військових дій. Тому зараз путін уважно слідкує за завершенням Іранської війни.

Саме від завершення цієї війни залежить його логіка дій. Якщо Іран йде на угоду, яка фактично є капітуляцією, і дозволяє США вийти переможцями - то для путіна це сигнал завершувати війну, чим скоріше. Якщо війна завершиться поразкою для США, то це сигнал для путіна продовжувати воювати. Справа в тому, що така поразка США з великою ймовірністю стане мотивом для Китаю напасти на Тайвань в 2027 році. Тому путін і російські еліти будуть вважати, що ослаблені США не зможуть підтримувати Україну в 2027 і ми впадемо. За цих умов, вони будуть робити все, щоб продовжити воювати.

Але останній сценарії має ряд проблем для росіян. По-перше, у війні на виснаження вони теж добряче виснажили свою економіку і суспільство. З цих причин, путін не може вдатись до загальної мобілізації, оскільки ресурсу на нову гігантську армію в нього вже фізично немає. По-друге, роль США в підтримці України зараз є переоціненою. Фактично, всі наші питання закриває Європа, яка дає нам ресурс на виживання, і купляє озброєння. Ми залежні від ряду критичних озброєнь як PAC 3. Але мідл і діпстрайки ми вже робимо самі. Зрештою, перелом на фронті стався завдяки вже нашим технологіям і зусиллям. Тому очікувати - це стратегічно вигідна позиція для росіян, але виглядає так, що це може для них закінчитись колапсом.

На мою думку, як тільки закінчиться війна в Ірані, від 3-5 місяців буде заморожуватись наша війна. Щоб там собі не думав і не хотів путін - він перебуває в складній ситуації, єдине правильне рішення в якій - це йти на заморозку. Будь-які кроки на ескалацію дають мало шансів йому на успіх, але різко збільшують шанси на економічний і політичний крах. Прості цифри: за квітень було біля 5000 штурмів росіян, і вони захопили 140 кв. км. За травень 7000 штурмів і захопили 14 кв. км. За цих умов, путін спробує грати в лякалки. Погрожувати ядеркою і бомбити Київ. Тільки з останнім теж є проблема - бити ракетами дуже дорого, а коли твої ресурси тануть на очах, варто думати куди їх витрачати в першу чергу.

То ж поки всі слідкуємо за Іраном, і продовжуємо триматись.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції Іран війна путін росія Україна Дональд Трамп США

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