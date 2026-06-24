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Росія вдарила по Балаклії: загинула людина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вдарила по Балаклії: загинула людина
Наслідки російського обстрілу житлового сектору Балаклії
фото: Віталій Карабанов / Telegram

Карабанов: ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес

Сьогодні, 24 червня, окупанти завдали удару по приватній житловій забудові Балаклії на Харківщині. Внаслідок атаки загинула людина. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, пише «Главком».

За словами очільника МВА, окупанти вкотре завдали удару по мирному населенню громади – під обстріл потрапили приватні житлові будинки міста.

Росія вдарила по Балаклії: загинула людина фото 1
фото: Віталій Карабанов / Telegram

Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна постраждала – у неї зафіксували гостру реакцію на стрес. Карабанов висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

За його словами, від перших хвилин на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та надають необхідну допомогу постраждалим.

Росія вдарила по Балаклії: загинула людина фото 2
фото: Віталій Карабанов / Telegram

Карабанов наголосив, що Росія понесе відповідальність за скоєне.

«Ворог відповість за кожне забране життя, за кожну зруйновану домівку», – заявив він.

Нагадаємо, Балаклійська громада на Харківщині регулярно потрапляє під удари російських дронів і ракет.

Росія вдарила по Балаклії: загинула людина фото 3
фото: Віталій Карабанов / Telegram

Тим часом про нове влучання повідомили й у самому Харкові. Мер міста Ігор Терехов написав, що попередньо реактивний «шахед» влучив в Основ'янському районі. Наслідки атаки наразі уточнюються. 

Нагадаємо, 16 червня росіяни вдарили по Балаклії: постраждали щонайменше шестеро людей, серед них двоє дітей. До слова, 24 квітня внаслідок масованої атаки безпілотниками по Балаклії загинула жінка, ще кілька людей дістали поранення.

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