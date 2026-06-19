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Президент Євроради доручив відкрити дипломатичний канал із Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент Євроради доручив відкрити дипломатичний канал із Росією
Президент Євроради підтвердив технічні контакти з Кремлем
фото: Bloomberg

За словами Кошти, Євросоюз має бути готовим до моменту, коли з'являться умови для взаємодії з Росією

Президент Європейської ради Антоніу Кошта доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал зв'язку з Росією. Про це він особисто повідомив лідерам ЄС під час засідання, коментуючи інформацію про свої нещодавні контакти з Кремлем, пише «Главком».

За повідомленням ЗМІ, йдеться не про переговори з Москвою, а про встановлення робочого каналу зв'язку, який може знадобитися в майбутньому.

«Щодо нещодавніх коротких дипломатичних контактів із Кремлем президент пояснив, що доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал із Росією. Мета полягала в тому, щоб бути готовими, коли настане відповідний момент, захистити інтереси ЄС», – зазначило джерело «Суспільного».

Наголошується, що ці контакти мають суто технічний характер. «Йдеться про короткі контакти без обміну думками щодо суті питань і без переговорів – просто дипломати виконують свою роботу», – йдеться в повідомленні.

За словами Кошти, Євросоюз має бути готовим до моменту, коли з'являться умови для взаємодії з Росією, щоб сприяти досягненню справедливого й тривалого миру та захистити інтереси Європи.

Джерело також зазначило, що активнішу роль Європи в дипломатичних зусиллях підтримує і президент України Володимир Зеленський.

Крім того, низка лідерів ЄС наголосила, що саме президент Європейської ради є природним представником інтересів Євросоюзу та має забезпечувати єдність позицій країн-членів.

До слова, країни Європи спільно з українською владою працюють над стратегією, спрямованою на залучення Російської Федерації до процесу мирного врегулювання. Цей дипломатичний крок зумовлений зміною ситуації на фронті на користь Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта намагається встановити неофіційний канал зв'язку з Кремлем для обговорення перспектив припинення війни в Україні. З цією метою його найближчий радник уже провів кілька контактів із представником російської влади, наближеним до президента РФ Володимира Путіна. 

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Теги: росія Європа переговори

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