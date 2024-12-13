Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Чутки про «швидкі вибори» почастішали. Як це шкодить нашій державності

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

«Хтось штовхає суспільство думати про вибори тоді, коли країна стікає кров'ю у боротьбі за виживання з шансами не 100%»

Значна частина суспільства перемкнулася у передвиборчий режим.

Жодних об'єктивних підстав для цього немає.

Але це вже сильно руйнує суспільну згуртованість, а також керованість системи, яка й так доволі слабка.

Якщо будемо так продовжувати, втратимо країну.

Чимало людей вважають, що вибори відбудуться вже навесні. Напевно, тому що Трамп закінчить війну за 48 годин.

Але щоб закінчити війну, треба спочатку отримати згоду росії на переговори. За моїми оцінками, це станеться восени 2025, коли ключові російські ресурси почнуть закінчуватися. До цього часу росіяни будуть намагатися нас дотиснути, а раптом вдасться (і таки вдасться, якщо ми достроково перейдемо з режиму війни у режим виборів). Далі десь півроку триватимуть складні переговори. Після цього мирна угода. Далі півроку до виборів. Тобто десь середина 2026. Отже, говорити про вибори нині дуже зарано.

(Це, на мою думку, найбільш ймовірний сценарій. Можуть бути й інші, але я поки не бачу причин. Звичайно, російський режим може посипатися й раніше за два тижні, як режим Асада, і це може початися в будь-який момент, наприклад, завтра вранці; але кожного чорного лебедя хтось завбачливо плекає, а я таких ознак поки не бачу.)

Тим часом наш інформаційний простір наповнений шкідливими міфами, і міф про швидкі вибори – лише один із них. Інший – це міф про те, що виборів в Україні начебто вимагають західні союзники. Це не так. Подібні заяви робили лише фріки, ніким не уповноважені, або кандидати на якісь посади в новій адміністрації, щоб виділитися.

Ще один міф: нам треба скопіювати чийсь досвід, щоб провести вибори. Але насправді не існує жодної держави з такими викликами, як у нас нині. Вивчення досвідів інших країн з аналогічними, на перший погляд, ситуаціями доводить, що вони не аналогічні, і цей досвід не релевантний.

Один із найшкідливіших міфів – про можливість онлайн голосування. Будь-яку електронну комунікацію за визначенням не можна анонімізувати. Вибори, на яких особистий вибір кожного і кожної відомий всій країні (що витекло один раз, стає публічним надбанням), – це не вибори взагалі. Вибори мають бути таємними, це базова вимога. Я вже не кажу про загрозу іноземного втручання, «транзитний сервер» (хто пам'ятає Помаранчеву революцію) та довіру до результату.

Ще одна важлива річ: у нас немає законодавства для проведення повоєнних виборів. Ситуація просто не описана в нормативно-правових актах, а наявні описи під неї не підходять. Законодавство треба ретельно й завчасно розробляти, бажано без поспіху.

Нарешті, без оновлення реєстру виборців жодні вибори провести неможливо. А це досить важка, довга й марудна робота. Важко сказати, скільки часу потрібно.

Краще починати завчасно.

Хто штовхає суспільство думати про вибори тоді, коли країна стікає кров'ю у боротьбі за виживання з шансами не 100%? Окремі політики, які давно вийшли з моди і мріють повернутися, а час невблаганний, треба поспішати. Політтехнологи, які без роботи збідніли й повитрачали накопичення. Посіпаки, які бояться повилітати з обойми. Бандити, яким треба легалізуватися. Фахівці з розведення лохів, для яких вибори є мисливським сезоном.

Отже, пані та панове, вимикаємо режим виборів, якщо хтось вмикнув. І згадуємо, що спочатку війна, перемога, прийнятні умови миру. І тільки потім вибори.

Бо інакше може трапитися, що виборів вже більше не буде ніколи.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори війна Україна перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
13 листопада, 20:06
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський приїхав у 92-гу окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка
«Знищених ворогів буде більше». Сирський відвідав штурмову бригаду на Харківщині
14 листопада, 15:15
Росія знову атакувала Україну
РФ атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою – Повітряні сили
21 листопада, 09:54
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський приїхав в Україну
Міністр закордонних справ Чехії прибув до Києва
22 листопада, 09:07
Автор і виконавець пісні – музикант, військовослужбовець і очільник «Культурного десанту» Миколай Сєрга
Без ЗСУ – нікуди: Миколай Сєрга заспівав пісню для українських захисників
7 грудня, 08:42
Христина Гоянюк жодного разу не пропустила Радіодиктант національної єдності
Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала лише одна людина: результати
4 грудня, 15:08
Юлія Свириденко та Андрій Єрмак поїхали на переговори в США
Українська делегація зустрілась з радниками Трампа
5 грудня, 05:14
Робочий візит Президента України до Франції 7 грудня
Соратника Трампа обурив одяг Зеленського
8 грудня, 16:13
Гендиректор Метінвесту дав інтерв'ю Bloomberg
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Валерій Пекар

Чутки про «швидкі вибори» почастішали. Як це шкодить нашій державності
Чутки про «швидкі вибори» почастішали. Як це шкодить нашій державності
Трамп президент. Сценарії для України
Трамп президент. Сценарії для України
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
Згуртованість чи розкол суспільства: українці більш єдині, ніж ми думаємо
Згуртованість чи розкол суспільства: українці більш єдині, ніж ми думаємо
План перемоги: половина шляху чи ілюзія завершеності?
План перемоги: половина шляху чи ілюзія завершеності?
Коли настане переломний момент війни?
Коли настане переломний момент війни?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
109K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
42K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
16K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua