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Соратника Трампа обурив одяг Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Соратника Трампа обурив одяг Зеленського
Робочий візит Президента України до Франції 7 грудня
фото: Офіс президента

За словами Стоуна, одяг Зеленського був «неповагою до американського народу»

Соратник і колишній радник новообраного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун розкритикував одяг, у якому український президент Володимир Зеленський прийшов на зустріч із Трампом та очільником Франції Емманюелем Макроном. Про це він сказав у коментарі виданню New York Post.

Цього разу український президент був одягнений у чорний світшот, чорні штани та коричневі черевики.

За словами Стоуна, такий одяг Зеленського був «неповагою до американського народу».

«Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на Всесвітній економічний форум, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч із новообраним президентом США?», – обурився Стоун.

Варто зазначити, що на Всесвітній економічний форум у цьому році Зеленський також з’явився не у формальному костюмі.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.

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Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент радник

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