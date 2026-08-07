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Флеш показав нову версію російського дрона «Гербера» (фото)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Флеш показав нову версію російського дрона «Гербера» (фото)
В Україні зафіксовано нову версію «Гербери»
фото: Сергій Бескрестнов

Нова модифікація безпілотника значно більша за попередні версії та потребує додаткового дослідження

У повітряному просторі України зафіксували нову модифікацію російського безпілотника «Гербера», яка помітно відрізняється розмірами від звичних версій цього дрона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фахівця з військових радіотехнологій, радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова (Флеша).

«У небі з'явилася нова версія Гербери. Вона значно більша за звичайну», – зазначив Бескрестнов та оприлюднив фотографії безпілотника. На одному зі знімків поруч із дроном спеціально перебуває людина, аби можна було візуально оцінити розміри нової модифікації.

Нова версія «Гербери» є значно більшою, ніж попередні
Нова версія «Гербери» є значно більшою, ніж попередні
фото: Сергій Безкрестнов
Нову «Герберу» потрібно ретельно дослідити
Нову «Герберу» потрібно ретельно дослідити
фото: Сергій Бексрестнов
Флеш показав російський дрон у небі
Флеш показав російський дрон у небі
фото: Сергій Бексрестнов

За словами Флеша, безпілотник необхідно детально дослідити. Він попросив тих, у кого є такий апарат після падіння, зв'язатися з ним. 

Раніше Бескрестнов повідомляв про появу над Україною російських «Гербер», обладнаних додатковими паливними баками. За його словами, такі апарати залітають в український повітряний простір, здійснюють політ, а потім повертаються на територію противника.

Фахівець припускав, що ці дрони можуть використовуватися для радіотехнічної розвідки – збирати інформацію під час польоту та передавати або доставляти її російській стороні.

Нагадаємо, ще восени 2024 року Головне управління розвідки Міноборони заявляло про масове застосування Росією безпілотників «Гербера». Залежно від оснащення вони можуть нести бойову частину або виконувати завдання радіоелектронної розвідки. «Гербери» можуть імітувати Shahed-136 («Герань-2»), а одне із завдань їхнього масового запуску – перевантаження української системи ППО.

Раніше Бескрестнов розповів, що Росія дедалі більше відходить від тактики масованих атак «Шахедів» до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування. Радник президента оприлюднив відео, на якому російський «Шахед» знизився до висоти близько 22 метрів.

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Теги: росія дрон Сергій Бескрестнов

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