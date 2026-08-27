Росія вдарила по Сумщині дронами та авіабомбами: одна людина загинула

Найбільше постраждала Роменська громада – російська атака забрала життя 66-річної жінки, ще четверо людей зазнали поранень

Російські окупанти протягом минулої доби атакували Сумську область безпілотниками, керованими авіаційними бомбами, артилерією та мінометами. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Найтяжчі наслідки зафіксовано у Роменській громаді. Російські війська атакували її за допомогою безпілотників. Унаслідок удару загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали. Також під ударом опинилася Білопільська громада. Ворожий безпілотник поранив чоловіка.

фото: Національна поліція України

Крім того, протягом доби до медичних закладів звернулися троє жителів Сумської та Середино-Будської громад. Вони раніше отримали травми внаслідок російських обстрілів.

фото: Національна поліція України

Загалом протягом минулої доби російські війська застосовували проти Сумщини одразу декілька видів озброєння. По населених пунктах регіону окупанти били керованими авіабомбами, артилерією та мінометами, а також запускали безпілотники різних типів.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки російських атак на території області.

Нагадаємо, що Уночі Росія завдала чергового комбінованого удару балістичними ракетами та ударними безпілотниками одразу по кількох регіонах України: від Києва до узбережжя Чорного моря.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, по Запоріжжю ворог застосував дві балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва, а по Кременчуку – дві ракети «Іскандер-М» із касетними бойовими частинами.

Під атакою також опинилися Київ та область. У напрямку столиці було зафіксовано кілька балістичних цілей, у місті пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з районів Курська та Брянська оголошували одночасно в кількох областях України.