ISW: липневі втрати Росії стали рекордними, а темпи просування – мінімальними

За місяць окупанти захопили менше території, ніж займає Мангеттен, втративши понад 42 тисячі бійців

Російські війська за два з половиною місяці літнього наступу так і не досягли жодних оперативно значущих результатів, а липень 2026 року став для окупантів найкривавішим місяцем цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Просування – на рівні лютого

За оцінкою аналітиків, у липні армія РФ просунулася лише на 37,85 кв. км української території – це менше площі Мангеттена, або в середньому 1,22 кв. км на добу. Якщо враховувати ділянки, куди окупанти лише вклинилися, загальна площа зайнятої або підконтрольної вогню території сягнула близько 121,56 кв. км. Для порівняння: у липні 2025 року росіяни захопили 455,74 кв. км – майже вчетверо більше. Місячний темп просування у 2026 році суттєво не змінився з лютого, тобто з періоду до початку весняно-літнього наступу, який стартував у середині березня. Окупанти зробили ставку на додаткові інфільтраційні вилазки в район Костянтинівки на Донеччині, однак це не принесло їм ані самого міста, ані інших значущих результатів.

карта: ISW

Рекордна ціна за мінімальний результат

Генеральний штаб ЗСУ повідомив 1 серпня, що у липні армія РФ втратила 42 860 людей – це новий місячний рекорд за весь час війни. Втрати окупантів стабільно зростають з лютого, коли показник становив 26 090 осіб. За словами аналітиків, у липні на кожен квадратний кілометр захопленої або зайнятої території припадало в середньому 353 втрачені росіяни, а на кожен повністю захоплений квадратний кілометр – 1132. Президент Володимир Зеленський 31 липня заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 700 тис. людей убитими, а загальні втрати наблизилися до 1,6 млн осіб. Подібні висновки раніше оприлюднив і американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS): за оцінкою його аналітиків, із лютого 2022-го по червень 2026 року сукупні втрати російської армії сягнули приблизно 1,4 млн осіб, а в першій половині 2026-го Росія щомісяця втрачала від 30 до 34 тис. військових – більше, ніж встигала набирати за контрактом.

інфографіка: ISW

Кремль намагається приховати реальні темпи

У Москві намагаються видати повільне просування за успіх: за оцінкою ISW, навіть із урахуванням завищених заяв темп російського "просування" не перевищує пішого кроку – 18,49 кв. км на добу. Так, 31 липня Міноборони РФ і пропагандистське агентство ТАСС поширили перебільшені дані про нібито зайняті у липні населені пункти. Аналітики зазначають, що навіть ці офіційні цифри не свідчать про темпи, достатні для прориву української оборони й захоплення територій, які Кремль планував окупувати до кінця 2026 року.

Ці підрахунки з'явилися на тлі чергової масованої атаки на Київ у ніч на 1 серпня, коли через дефіцит ракет до Patriot українська ППО змогла збити лише одну з 27 балістичних ракет. Унаслідок удару постраждала, зокрема, і будівля посольства Литви в Києві.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що липневі втрати РФ стали рекордними саме за 2026 рік, а сукупні втрати окупантів від початку року перевищили 238 тис. осіб.