Атака на НПЗ та Wildberries у Росії, вибухи в окупованому Луганську: головне за ніч 26 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 серпня 2026 року

У Росії уражено Кстовський НПЗ та логістичний центр Wildberries, в окупованому Луганську пролунали вибухи, а в Буковелі горів готель.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 серпня.

Атака на Кстовський НПЗ

Пожежа на НПЗ у Кстово фото: соціальні мережі

Вночі 26 серпня було завдано удару по території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижегородської області.

За свідченнями місцевих жителів, на об'єкті пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа, а над підприємством піднявся стовп густого диму.

Удар по логістичному центру Wildberries

На складі маркетплейсу Wildberries вирує масштабна пожежа фото: соціальні мережі

Вночі 26 серпня безпілотники завдали повторного удару по логістичному центру компанії Wildberries у Котовську у РФ. За даними з відкритих джерел та оприлюдненими кадрами, на об’єкті площею близько 108 000 м² вирує масштабна пожежа.

Цей комплекс є одним із ключових логістичних вузлів Wildberries у Центральній Росії. Склад ввели в експлуатацію у 2025 році, а його розрахункова місткість після виходу на повну потужність становила до 54 млн одиниць товарів.

Вибухи пролунали в окупованому Луганську

Окупований Луганськ здригнувся від вибухів фото: соціальні мережі

Уночі 26 серпня в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи, після чого розпочалася масштабна детонація.

За попередньою інформацією, місто зазнало атаки ударних безпілотників. Внаслідок влучання на об'єкті окупантів спалахнула сильна пожежа, яка супроводжується детонацією боєприпасів.

У Буковелі горів готель

Рятувальники гасять пожежу у готелі фото: ДСНС Івано-Франківщини

У селі Поляниця Надвірнянського району спалахнув триповерховий дерев’яний готель із мансардою. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Сигнал про загоряння надійшов до Служби порятунку 25 серпня о 21:27. Вогонь охопив покрівлю та перекриття будівлі, а площа пожежі становила близько 225 м².

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