Путін отримав можливість воювати далі. Джерела в європейській розвідці пояснили, звідки взявся ресурс

Завдяки стрибку цін на нафту через війну в Ірані Путін зможе вести війну ще як мінімум до весни

Додаткові сировинні доходи дозволяють російському уряду наповнювати бюджет та відстрочили настання критичних економічних труднощів, завдяки чому Володимир Путін зможе продовжувати військову кампанію в Україні як мінімум до наступної весни або «ще один сезон». Про це пише «Главком» із посиланням на Fox News.

Як повідомило виданню джерело в європейській розвідці, головним чинником стало загострення конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану, яке підняло світові ціни на нафту.

Ціна російської марки Urals, яка на початку року падала до $40 за барель і нижче, у другому кварталі зросла до $82, що в півтора раза перевищує показники за аналогічний період минулого року. За даними Центробанку РФ, у квітні-червні російська економіка отримала $30 млрд додаткових експортних доходів, а липневі нефтегазові надходження до казни досягли рекордних за понад рік 934 млрд рублів. Це дозволяє Кремлю частково покривати дефіцит і знімає з Путіна прямий бюджетний тиск, хоча й не вирішує фундаментальних проблем економіки.

Водночас фінансова ситуація в РФ залишається напруженою: за даними Мінфіну, за січень-липень «дира» у федеральному бюджеті досягла 6,5 трлн рублів, що на 70% перевищує річний план, а за прогнозами Сбербанку до кінця року дефіцит може зрости до 7 трлн. Експерти зазначають, що для вимушеної зупинки війни економічні умови мають суттєво погіршитися, наприклад, у разі утримання цін на нафту на рівні $35-40 доларів за барель протягом року, що є малоімовірним на тлі подій на Близькому Сході.

«Більш високі ціни на нафту допомогли Кремлю закрити більше бюджетного дефіциту і відстрочити момент, коли економічні складнощі змусять Путіна робити важкий вибір у зв'язку з війною. Це не вирішує фундаментальних економічних проблем у Росії, але з точки зору бюджету Путін не перебуває під тиском», – зазначив співрозмовник видання в європейській розвідці.

Старша наукова співробітниця Peterson Institute for International Economics Еліна Рибакова підкреслила:

«Ледь чи економічна ситуація змусить Путіна зупинити війну, особливо коли він отримує підтримку від високих нафтових цін. Должно стати набагато гірше. Однак це малоімовірно з урахуванням війни США, Ізраїлю та Ірану».

Нагадаємо, за оцінкою західних чиновників та аналітиків, президент Росії Володимир Путін розраховує повністю захопити Донбас до осені 2027 року – якщо це не вдасться, імовірність мирних переговорів суттєво зросте.

«Путін заявив, що Росія повинна щонайменше отримати повний контроль над Донбасом на сході України. Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 2027 року, кажуть чиновники та аналітики, переговори будуть більш імовірними», – ідеться в матеріалі The New York Times.