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У березні всі автозаправки зупинять роботу? Експерт паливного ринку зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У березні всі автозаправки зупинять роботу? Експерт паливного ринку зробив заяву
фото з відкритих джерел

Експерт зауважив, що Мінфін своїм наказом встановив місячний термін для перепрошивки 250 тис. касових апаратів

Попри заяви нардепки Ніни Южаніної щодо можливої зупинки автозаправних станцій після 1 березня, експерт паливного ринку Сергій Куюн запевнив, що вони продовжать працювати у звичайному режимі. Відповідний допис він оприлюднив у Facebook.

«Податкова і Мінфін запровадили новий формат фіскальних чеків. Щось на чеку з’явиться нове, щось зникне, але ніяких карколомних змін не передбачається. Частково такі зміни ініціював бізнес для підвищення прозорості розрахункових операцій, зокрема з підакцизними товарами», – зауважив Сергій Куюн.

За словами експерта, Мінфін своїм наказом встановив місячний термін для перепрошивки 250 тис. касових апаратів. Однак Куюн впевнений, що це не має стати проблемою, оскільки йдеться про уникнення зупинки всієї торгівлі в країні.

«Мінфін своїм наказом дав буквально місяць 250 тис. касових апаратів на перепрошивку. Щоправда, податкова не спромоглась дати необхідні для цього пояснення провайдерам з обслуговування цих апаратів. Отже, є потреба у перенесенні термінів застосування змін. Не думаю, що це проблема, коли йдеться про зупинку всієї торгівлі в країні. Впевнений, всі зроблять свою роботу – і бізнес, і чиновники», – додав експерт паливного ринку.

Нагадаємо, народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що 1 березня 2025 року робота всіх автозаправних станцій може бути зупинена. Причиною ймовірної зупинки роботи АЗС є те, що з 1 березня можна використовувати тільки реєстратори розрахункових операцій (РРО), що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.

Зауважимо, великі національні мережі АЗС з 15 січня підвищили ціни на всю лінійку пального. Такі дані наводить Консалтингова група «А-95». Зокрема, на АЗС мережі ОККО ціни на бензин А-95 і скраплений газ зросли на 50 коп. – до 59,49 грн та 38,49 грн/л відповідно. Дизпаливо подорожчало одразу на 1 гривню – до 57,99 грн/л.

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Теги: Ніна Южаніна бензин українці АЗС Україна Сергій Куюн заправка

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