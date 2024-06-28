Російські еліти жертимуть одне одного. І ось чому
Путінський режим очевидно не має правонаступника
Громадянам демократичної країни, здається, що наступництво влади відбувається таким чином. Оголошуються вибори, і різні люди, які хочуть запропонувати свої кандидатури на найвищі посади, висувають свої кандидатури. Потім на виборах громадяни обирають, і кого оберуть, той і є наступна влада.
Але це ваша точка зору, точка зору модерних людей. В модерну епоху джерелом влади і легітимності є політична нація.
Архаїчна модель зовсім інша. В цій моделі немає громадян і немає політичної нації.
Звідки тоді взятися легітимності? Джерелом легітимності є Мандат Небес. Найбільшим страхом є страх втрати правонаступництва.
Будь-який правонаступник краще війни всіх проти всіх за Залізний трон.
Путінський режим очевидно не має правонаступника. Еліти жертимуть одне одного. В радянській і пострадянській історії потрібно від 4 до 10 років на стабілізацію влади новим керівником.
Наше завдання полягає в тому, щоб новому керівнику не було що консолідовувати.
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