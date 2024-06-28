Російські еліти жертимуть одне одного. І ось чому

Вам здається це маячнею, але росіяни вже переживають, хто буде ними керувати після Путіна

Путінський режим очевидно не має правонаступника

Громадянам демократичної країни, здається, що наступництво влади відбувається таким чином. Оголошуються вибори, і різні люди, які хочуть запропонувати свої кандидатури на найвищі посади, висувають свої кандидатури. Потім на виборах громадяни обирають, і кого оберуть, той і є наступна влада.

Але це ваша точка зору, точка зору модерних людей. В модерну епоху джерелом влади і легітимності є політична нація.

Архаїчна модель зовсім інша. В цій моделі немає громадян і немає політичної нації.

Звідки тоді взятися легітимності? Джерелом легітимності є Мандат Небес. Найбільшим страхом є страх втрати правонаступництва.

Будь-який правонаступник краще війни всіх проти всіх за Залізний трон.

Путінський режим очевидно не має правонаступника. Еліти жертимуть одне одного. В радянській і пострадянській історії потрібно від 4 до 10 років на стабілізацію влади новим керівником.

Наше завдання полягає в тому, щоб новому керівнику не було що консолідовувати.