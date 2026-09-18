Російські вибори стартували з повідомлень про примус і недопуск спостерігачів

Ще до початку основного голосування російські медіа повідомили про внесення людей до списків без їхньої згоди та тиск на бюджетників

Росія 18 вересня розпочала триденне голосування на виборах депутатів Державної думи. Воно триватиме до 20 вересня, однак повідомлення про можливі порушення, тиск на спостерігачів та примус виборців з'явилися ще до початку основного етапу голосування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Напередодні голосування голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова попередила про можливі перебої в роботі мобільного зв'язку та передачі даних. За її словами, такі проблеми не стануть підставою для скасування голосування.

«Можливі якісь, скажімо, ненавмисні перебої у мобільному зв'язку та передачі даних. Для нас це не привід для скасування голосування», – заявила Памфілова.

Водночас російські незалежні медіа повідомили про порушення ще напередодні основного голосування. Зокрема, в Алтайському краї місцеві представники КПРФ заявили, що виборчі комісії вносили людей до списків для голосування вдома без відповідних заяв. Активісти телефонували виборцям із цих списків, частина з яких стверджувала, що не подавала заяв і не очікувала на приїзд членів комісій.

Там само опозиція заявила про можливий примус до реєстрації на дистанційне електронне голосування. За офіційними даними, відповідні заявки подали понад 250 тис. жителів Алтайського краю – майже 15% виборців регіону. Це суттєво перевищило середній показник по Росії.

Також з Алтайського краю, Новосибірської, Свердловської, Білгородської та Самарської областей надходили повідомлення про тиск на працівників бюджетної сфери. Зокрема, в Алтайському краї від бюджетників нібито вимагали поіменно звітувати про голосування за «Єдину Росію».

Проблеми виникли й у спостерігачів. У Воронежі та низці районів області виборчі комісії не допустили до роботи близько 400 спостерігачів від КПРФ, пославшись на недоліки в документах. За даними «Вёрстки», у самому Воронежі під час основного голосування спостерігати за процесом мали представники «Єдиної Росії» та регіональної Громадської палати.

Про тиск заявили й представники партії «Яблуко». У Казані після зустрічі партійців із прихильниками в їхньому офісі відключили електроенергію, а власник приміщення зажадав розірвати договори оренди. Згодом партії вдалося залишитися в офісі. У Свердловській області з виборів зняли п'ятьох кандидатів «Яблука», а в Тамбовській області силовики телефонували спостерігачам від партії та домагалися особистих зустрічей.

Окремі повідомлення про порушення надходили з прикордонних областей РФ, де ЦВК дозволила розпочати дострокове голосування за 12 днів до 20 вересня. У Ростовській області представники «Яблука» повідомили, що їхнього спостерігача Бориса Міклюкова забрали невідомі в масках та повезли до поліції.

У Білгородській області місцеві Telegram-канали повідомляли про можливі вкидання бюлетенів і голосування членами виборчих комісій замість громадян під час виїзного голосування. Ці твердження наводили російські незалежні медіа, однак незалежно підтвердити кожен із таких епізодів наразі неможливо.

Нагадаємо, Росія також проводить незаконне голосування на тимчасово окупованих територіях України. Раніше Служба зовнішньої розвідки України попередила, що російські спецслужби можуть готувати провокації під час голосування 18–20 вересня на окупованих частинах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму.