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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Історія від Путіна. Чому наш президент має прочитати лекцію по історії України

glavcom.ua
«Путін виправдовує війну історією»
фото з відкритих джерел

Ми маємо давати нашу відповідь на весь цей маразм Путіна

Тільки лінивий не сміявся з історичних маразмів Володимира Путіна. І справді, повна каша, з наукової точки зору. Але є одна маленька проблема: Путін живе в політичній реальності, а не науковій. А політична реальність формується заголовками (максимум підзаголовками), а не кількістю наукових посилань. І ще, політична реальність формується частотністю повторів від ЛОМів.

Якщо уважно подивитися на інтервʼю Путіна, то воно складається з двох меседжів:

  1. Україна не хоче переговорів, тоді як Росія хоче їх.
  2. Україна – штучне утворення.

Перший посил – це, між іншим, головний наратив РФ на 2024 рік і вони його просувають кругом і на всіх площадках. Але це окрема тема.

Щодо другого, попри всю історичну маячню Путіна – цей посил багатократно ним повторюється і він, зведений до заголовків і підзаголовків заходить умовним реднекам.
І тут ми маємо одну важливу історію: ми нічого цьому не протиставляємо. Є інформаційний вакуум, який заповнюється саме цією історичною маячнею.

Тому вкрай важливо дати нашу відповідь на цей маразм, бо інакше, коли той самий реднек вирішить щось дізнатися в гуглі про нас і про росіян – він отримає тільки Путіна.

Путін виправдовує війну історією. В інформаційній війні проігнорувати цей факт – означає вистрілити собі в ногу.

І, напевне, було б правильно, щоб наш президент прочитав лекцію про нашу історію в одному з західних вузів. А десант наших найвідоміших українців (не обов’язково істориків) зробили свої лекції.

На жаль, ми маємо давати нашу відповідь на весь цей маразм Путіна.

І ще один момент: це інтервʼю, хороший привід робити Путіна смішним. бо якщо ми не зробимо його смішним (а поки ми цього не робимо), він стане серйозним. А це нам точно не потрібно.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда війна путін

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