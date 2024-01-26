Допомога Україні: Британія в ОБСЄ звернулась до союзників із закликом

Представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд: «Настав час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й вийшла з неї сильною, суверенною і вільною країною»

На засіданні Постійної ради ОБСЄ Велика Британія закликала партнерів подвоїти підтримку України для того, щоб вона не лише перемогла у війні, яку проти неї розв’язала Росія, але й вийшла з неї сильною та суверенною державою. Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд, передає «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Минає 700 днів з моменту неспровокованого, незаконного, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке завдає величезних руйнувань народу України. Наша відповідь має бути у вигляді сили, стійкості та єдності. Настав час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й вийшла з неї сильною, суверенною і вільною країною», – сказав він.

Голланд підкреслив, що «зусилля Росії, спрямовані на підрив глобальної стабільності, мають бути та будуть зупинені». «Якщо ми дозволимо Росії зруйнувати цю стабільність, ризики для регіону ОБСЄ і світу будуть великими», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голланд також відреагував на нісенітницю російського посла, який на засіданні Постради ОБСЄ назвав Велику Британію країною, яка веде гібридну війну проти Росії. «Це – нісенітниця. Єдина війна, яка ведеться в Україні, а – це війна Росії проти України. І класифікувати таким чином підтримку Великою Британією України, яка захищається від жорстокого нападу, є ще одним прикладом дезінформації, яку ми так часто бачимо на цьому форумі», – сказав він.

Дипломат наголосив на відданості Великої Британії підтримці України у прагненні захистити себе, а також запевнив, що його країна «продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні, доки вона не переможе».

Раніше Велика Британія повідомила про завершення підготовки 38 тис. військових ЗСУ.