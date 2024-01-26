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Допомога Україні: Британія в ОБСЄ звернулась до союзників із закликом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні: Британія в ОБСЄ звернулась до союзників із закликом
Британія продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні, доки вона не переможе
фото з відкритих джерел

Представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд: «Настав час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й вийшла з неї сильною, суверенною і вільною країною»

На засіданні Постійної ради ОБСЄ Велика Британія закликала партнерів подвоїти підтримку України для того, щоб вона не лише перемогла у війні, яку проти неї розв’язала Росія, але й вийшла з неї сильною та суверенною державою. Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд, передає «Укрінформ».

«Минає 700 днів з моменту неспровокованого, незаконного, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке завдає величезних руйнувань народу України. Наша відповідь має бути у вигляді сили, стійкості та єдності. Настав час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й вийшла з неї сильною, суверенною і вільною країною», – сказав він.

Голланд підкреслив, що «зусилля Росії, спрямовані на підрив глобальної стабільності, мають бути та будуть зупинені». «Якщо ми дозволимо Росії зруйнувати цю стабільність, ризики для регіону ОБСЄ і світу будуть великими», – додав він.

Голланд також відреагував на нісенітницю російського посла, який на засіданні Постради ОБСЄ назвав Велику Британію країною, яка веде гібридну війну проти Росії. «Це – нісенітниця. Єдина війна, яка ведеться в Україні, а – це війна Росії проти України. І класифікувати таким чином підтримку Великою Британією України, яка захищається від жорстокого нападу, є ще одним прикладом дезінформації, яку ми так часто бачимо на цьому форумі», – сказав він.

Дипломат наголосив на відданості Великої Британії підтримці України у прагненні захистити себе, а також запевнив, що його країна «продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні, доки вона не переможе». 

Раніше Велика Британія повідомила про завершення підготовки 38 тис. військових ЗСУ.

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Теги: Велика Британія війна

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