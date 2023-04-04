«Іншого виходу немає». Ключові російські опозиціонери визнають, що Росія розпадеться

Каспаров розказав, що чекає на Росію після її поразки

Якщо збереження Росії у нинішніх кордонах бажане, але неможливе, треба просто шукати форму компромісу. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Каспаров заявив, що нема жодних проблем із виходом Татарстану, Башкортостану, Чечні та якихось інших територій зі складу Росії. Має відбутися переформатування імперської держави у федерацію з парламентською республікою. Цей процес є досить важким і немає гарантії, що він здійсниться, проте виходу іншого немає.

«Наш план із Ходорковським, який ми запропонували і постійно доповнюємо деталями, – не добрий і не поганий. Він просто, як бачиться нами, єдиний. Все інше – це просто плисти за течією та припустити, що процес тотально вийде з-під контролю», – додав Каспаров.

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Опозиціонер додав, що у світі має розвіятися страх, що розпад Росії призведе до чогось поганого. Вони не мають підігравати тим страхам еліти Заходу, що перемога України може призвести до негативних наслідків. Чим менше страхів буде, що розпад Росії набуде незворотного характеру, тим швидше Україна отримуватиме ту зброю, яку необхідно.

«Коли ми з Ходорковським писали статтю для американської аудиторії, там була теза, що за якнайшвидшої перемоги України нічого страшного не станеться. І не буде 34 держав з Бог знає якою кількістю ядерної зброї і що більшість з них матимуть явно недемократичний характер», – розповів Каспаров.

Треба ще перемогти й американські страхи, що більшість територій після розпаду Росії потрапить під протекторат Китаю.

«У нас із Ходорковським принципової суперечності щодо майбутнього Росії як національної держави немає. Де, як і в Україні, національний чинник переб'є етнічний. Україна пройшла цей шлях, це держава, в якій усі українці. І не важливо, чи етнічні вони росіяни, українці, євреї, кримські татари», – пояснив опозиціонер.

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У Росії цього не сталося. Гаррі Каспаров додав, що ще 2006 року писав статтю «Російська політична нація», в якій закликав до такого переходу, за що був жорстко атакований російськими лібералами.

Нагадаємо, що регіони Росії вимагають незалежності. ЗМІ опублікували сенсаційні результати онлайн-референдуму. Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував сценарій розпаду Росії.

До слова, питання про розпад/розвал країни ніколи не зникало з порядку денного сучасної Росії. Зараз Путін апелює до глибинних страхів росіян.