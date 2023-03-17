Зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: названо дату та головну теми розмови

«Візит дружби» ще більше зміцнить взаєморозуміння та довіру КНР та РФ

Китай заявив, що дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та просуватиме мирні переговори

Глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом 20-22 березня на запрошення президента РФ Володимира Путіна, про це повідомила пресслужба Кремля.

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Очільники держав обговорять стратегічне партнерство, а також підпишуть важливі документи.

«У ході переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм», – йдеться у повідомленні.

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За даними пресслужби, заплановано також обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені.

Що говорить Пекін про майбутню поїздку Сі Цзіньпіна до Росії:

Вона стане «візитом дружби», ще більше зміцнить взаєморозуміння та довіру КНР та РФ.

Буде носити мирний характер, обидві сторони практикуватимуть справжню багатосторонність на основі принципів неконфронтації.

Лідери обміняються думками з двосторонніх відносин і міжнародних та регіональних питань.

Китай дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та відіграватиме конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.

Значення та вплив китайсько-російських відносин виходять далеко за межі двосторонніх відносин.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпінь зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР. Його скорий візит до Москви може бути приуроченим саме до цієї події.

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До слова, Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви.

Додамо, лідер КНР вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.