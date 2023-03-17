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Зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: названо дату та головну теми розмови

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним: названо дату та головну теми розмови
«Візит дружби» ще більше зміцнить взаєморозуміння та довіру КНР та РФ
фото з відкритих джерел

Китай заявив, що дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та просуватиме мирні переговори

Глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію з державним візитом 20-22 березня на запрошення президента РФ Володимира Путіна, про це повідомила пресслужба Кремля.

Очільники держав обговорять стратегічне партнерство, а також підпишуть важливі документи.

«У ході переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм», – йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, заплановано також обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені.

Що говорить Пекін про майбутню поїздку Сі Цзіньпіна до Росії:

  • Вона стане «візитом дружби», ще більше зміцнить взаєморозуміння та довіру КНР та РФ.
  • Буде носити мирний характер, обидві сторони практикуватимуть справжню багатосторонність на основі принципів неконфронтації.
  • Лідери обміняються думками з двосторонніх відносин і міжнародних та регіональних питань.
  • Китай дотримуватиметься об'єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи» та відіграватиме конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.
  • Значення та вплив китайсько-російських відносин виходять далеко за межі двосторонніх відносин.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпінь зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР. Його скорий візит до Москви може бути приуроченим саме до цієї події.

До слова, Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви

Додамо, лідер КНР вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту.

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Теги: Сі Цзіньпін путін Китай росія

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