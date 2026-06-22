Командувач Нацгвардії анонсував блокаду Криму та окупованого Півдня

Захисники активно працюють над розширенням безпілотного контролю над окупованими територіями України

Сили оборони України планують підвищити інтенсивність дронових ударів по тилових об'єктах окупантів, щоб повністю заблокувати постачання російських військ навколо тимчасово окупованих Маріуполя, Донецька та в Криму. З цією метою Нацгвардія суттєво збільшує кількість пілотів безпілотників, які здатні працювати на великій відстані від лінії фронту. Як інформує «Главком», про це командувач Нацгвардії, генерал-майор Олександр Півненко розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів – тим краще робитимемо», – анонсував Півненко.

Командувач НГУ зазначив, що по Криму працюють Сили безпілотних систем, підрозділ «Птахи Мадяра». «Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально. Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко», – сказав генерал-майор.

При цьому Півненко зауважив, що й окупанти працюють над тим, щоб перерізати логістику Силам оборони. «Вони (окупанти) нам на фронті логістику теж ріжуть на 20-30 км, ми це розуміємо, з цього і виходимо. Вони, оскільки не можуть протиставити значущого на фронті, б’ють по цивільних, по енергетиці», – додав командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, за останні дні Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Криму об'єкти протиповітряної оборони, нафтобази та газостанції. «Закриваємо пляжний сезон у Криму. Лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові: нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста». Прогноз для туристів – несприятливий», – зауважило Міноборони України.

Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що наразі українські дрони ізолюють Крим. «По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня в різних районах окупованого Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом тимчасово перекривали, а в районі Керчі було зафіксовано масштабну пожежу. Зокрема, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про удари по залізничних мостах у районах Чонгара та Роздольного, які російська армія використовує для перекидання особового складу та боєприпасів на окупований півострів.

Також у ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Як повідомлялося, Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі Росії в районі Керченської протоки, намагаючись ізолювати окупований Крим від основних маршрутів постачання.