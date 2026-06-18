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Загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Згадаймо Михайла Щаву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Згадаймо Михайла Щаву
Старшому лейтенанту Михайлу Щаві навіки 22
колаж: glavcom.ua

Диплом та звання лейтенанта Михайло Щава отримав влітку 2024 року, після чого почав службу одразу в районі бойових дій

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Щаву.

Старший лейтенант Михайло Щава на псевдо Anubis поліг 7 вересня 2025 року в селі Кам’янка Харківської області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Михайло Щава народився 13 червня 2003 року в місті Березань на Київщині. Навчався у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а згодом вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

Цікавився автомобілями – їхнім дизайном, звучанням моторів і відчуттям дороги. Любив музику, яка надихає, задає темп і робить кожну поїздку особливою.

Старший лейтенант Михайло Щава
Старший лейтенант Михайло Щава
Платформа пам'яті «Меморіал»

Диплом та звання лейтенанта Михайло Щава отримав влітку 2024 року. Після завершення навчання Михайло очолив танковий взвод 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади і почав службу одразу в районі бойових дій. Через пів року став старшим лейтенантом. 

«Молодий, гарячий, амбіційний, – згадують про Михайла побратими. – Іноді просто нестримний…»

Командир взводу лейтенант Щава знайшов спільну мову з підлеглими. Командував підрозділом, воював. Під час служби був поранений, після лікування повернувся до виконання бойових завдань.

Загинув старший лейтенант на Харківщині 7 вересня 2025 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

«Я втратила єдиного сина, якому було 22 роки. Війна розбила моє серце та надію на світле майбутнє», – сказала мама Людмила Мельникова. 

Молодий офіцер загинув на Харківщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу
Молодий офіцер загинув на Харківщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу
фото: 3 окрема танкова Залізна бригада

Михайла Щаву відзначили медаллю «Хоробре серце» від командира Оперативно-тактичного угруповання «Харків».

Поховали захисника на Алеї Героїв у рідному місті. У воїна залишилися мама, бабуся, дядько, двоюрідні брати та сестра.

 «Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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