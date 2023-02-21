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Путін вкрав головну фішку Володимира Зеленського

glavcom.ua
Володимир Путін
скріншот з відео

Росіяни черговий раз показали: вони не вміють нічого вигадувати

Звернення Путіна, як і очікувалося, виявилося пшиком.

Якщо коротко, то найголовніші тези зводяться до:

  • Народна війна і персональна опіка за військовими та особливо матерями вбитих і поранених, щоб не бунтували (створюється спецфонд для них і через цей фонд буде йти купівля їхньої лояльності);
  • Було багато слів про міфічне імпортозаміщення. Це сказано не просто так, бо пересічний росіянин щиро вірить, що відбувається розвиток промисловості (справа в тому, що на відміну від 90-х полиці магазинів повні і проблем з продуктами і милом нема, а вдаватися в тонкощі електроніки не хочеться);
  • І, нарешті, найголовніше: народ будуть купувати «великим будівництвом». Справді, вже цього року починають масове будівництво доріг та ремонти ЖКГ для візуалізації турботи держави.

Росіяни черговий раз показали: вони не вміють нічого вигадувати. Вони вміють тільки красти чужі ідеї.

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Джерело
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Теги: війна путін будівництво

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