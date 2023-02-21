Путін визнав, що довів Росію до ручки

21 лютого президент Росії виголосив послання до Федеральних зборів

Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росія під його правлінням опинилася на межі існування. Про це він заявив під час послання до Федеральних зборів.

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Президент країни-агресора підкреслив, що тепер змушений переорієнтовувати економіку на нові рейки. Водночас бігати з простягнутою рукою перед Заходом і випрошувати назад свої гроші – марно.

Путін порадив російському бізнесу «не чіплятися за минуле», а перебудовувати своє життя, щоб вкладатися в так звану «нову Росію».

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Водночас російський диктатор заявив, що прості росіяни навпаки радіють тому, що бізнес країни йде на дно та потерпає від санкцій.

«Ніхто з простих громадян не пошкодував тих, хто позбувся яхт, палаців за кордоном. А в розмовах на кухні люди пригадали і приватизацію, і показну розкіш так званих нових людей», – сказав Путін.

Російський диктатор також запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі: Путін шантажує США та Європу.

До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

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Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.