Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін визнав, що довів Росію до ручки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін визнав, що довів Росію до ручки
Володимир Путін виступив із промовою
фото з відкритих джерел

21 лютого президент Росії виголосив послання до Федеральних зборів

Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росія під його правлінням опинилася на межі існування. Про це він заявив під час послання до Федеральних зборів.

Президент країни-агресора підкреслив, що тепер змушений переорієнтовувати економіку на нові рейки. Водночас бігати з простягнутою рукою перед Заходом і випрошувати назад свої гроші – марно.

Путін порадив російському бізнесу «не чіплятися за минуле», а перебудовувати своє життя, щоб вкладатися в так звану «нову Росію».

Водночас російський диктатор заявив, що прості росіяни навпаки радіють тому, що бізнес країни йде на дно та потерпає від санкцій. 

«Ніхто з простих громадян не пошкодував тих, хто позбувся яхт, палаців за кордоном. А в розмовах на кухні люди пригадали і приватизацію, і показну розкіш так званих нових людей», – сказав Путін. 

Російський диктатор також запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі: Путін шантажує США та Європу.

До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.

Читайте також: Путін йде слідами Гітлера: що спільного у двох диктаторів
Теги: путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бріжит Макрон виграла суд про наклеп, що вона народилася хлопчиком
Бріжит Макрон виграла суд про наклеп, що вона народилася хлопчиком
17 лютого, 10:12
Викрито схему, за якою елітне вино експортують до РФ
Друг дочки Путіна завозить елітне вино у РФ в обхід санкцій: розслідування
24 сiчня, 15:13
Росіяни обстріляли Торецьк, Бахмут і район, загинув мирний житель, є поранені
Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені
26 сiчня, 02:50
У ніч на 26 січня загарбники запускали по Україні дешеві дрони-камікадзе
ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом
26 сiчня, 13:46
Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув
Візит Байдена до Польщі: названо дату
10 лютого, 21:40
Кличко відзвітував про збиті над Києвом ракети. Пошкоджено електромережі
Кличко відзвітував про збиті над Києвом ракети. Пошкоджено електромережі
10 лютого, 12:26
Банкова пояснила, навіщо Росія поширює інформацію про новий наступ
Банкова пояснила, навіщо Росія поширює інформацію про новий наступ
13 лютого, 16:46
У будинках пошкоджено близько пів тисячі вікон і балконів
Ракетний удар по Хмельницькому: перші деталі наслідків
18 лютого, 11:59
В окупантів виникли проблеми з С-300. Системи відправляють назад до Росії
В окупантів виникли проблеми з С-300. Системи відправляють назад до Росії
19 лютого, 10:25

Політика

Протези, ядерний шантаж, джин у пляшці. Що Путін сказав у посланні
Протези, ядерний шантаж, джин у пляшці. Що Путін сказав у посланні
Financial Times викрив захмарні заробітки ватажка ПВК«Вагнер» в Африці
Financial Times викрив захмарні заробітки ватажка ПВК«Вагнер» в Африці
Росія відновлює випробування ядерної зброї: Путін доручив готуватися
Росія відновлює випробування ядерної зброї: Путін доручив готуватися
РФ призупиняє участь у договорі про стратегічну наступальну зброю
РФ призупиняє участь у договорі про стратегічну наступальну зброю
Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео)
Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео)
Путін визнав, що довів Росію до ручки
Путін визнав, що довів Росію до ручки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
16K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
14K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
11K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
8890
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
7346
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту