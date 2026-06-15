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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Путін поговорив з Трампом про те, як він продовжить війну

glavcom.ua
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Путін та Трамп зустрілися в Анкориджі у серпні 2025 року
фото: Reuters

Російський диктатор знайшов спосіб виправдати війну

В той момент, коли на Київ ішла третя за місяць масована ракетна атака, Путін вітав Трампа з днем народження і говорив про дух Анкориджа.

• 1 •

Якщо коротко, суть цієї розмови зводиться до простого: Росія не збирається і не буде зупиняти війну. Зі слів Ушакова, який передав суть цієї розмови, російська інформаційна лінія зводиться до того, що Україна – країна терорист, яка нищить цивільну інфраструктуру, а росіяни захищаються і роблять удари у відповідь.

Коли ми сміялися з заяви Пєскова, який коментував удари по Петербургу в день міжнародного економічного форуму, то ми даремно сміялися. Його формула: «ми продовжуємо війну, щоб такого (ударів по портах РФ) більше не було» – це не просто логічна інверсія. Це нова формула війни Путіна. Вже місяць росіян годують цією формулою і частина з них обовʼязково в це повірить.

• 2 •

Путін домовився, що до Москви скоро приїде Віткофф і Кушнер. Навіщо це Путіну? Він продовжує, як і весь 2025 рік жити в парадигмі: «тягнути час і не посваритися з Трампом». На жаль, але тут буде зберігатися нинішній статус-кво.

• 3 •

Навіщо це Трампу? Трамп продовжує жити в логіці великої угоди, якої не буде, якщо Путін не змінить свого підходу. Нагадаю, логіка Путіна зводиться до того, що він пробує одне й те саме (північний морський шлях і ресурси навколо нього) одночасно продати і КНР і США. І стати таким собі посередником між ними. Для Путіна це означатиме (виключно в його уяві), що він стане квазіполюсом світу.

• 4 •

Поки такий сценарій виглядає малореалістичним. Але Путін від цього не відмовляється. І тут справді, треба розуміти: Трамп – це шанс для нього. Угода по Ірану, показує, що Трамп може піти і на пропозицію Путіна. Правда, питання, чи захоче таку угоду Китай.

• 5 •

Якщо коротко підсумувати, то на жаль, маємо продовження ходіння по колу. І атаки, подібні до сьогоднішньої будуть продовжуватися.

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Джерело
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Теги: росія путін Україна війна Дональд Трамп переговори

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Вадим Денисенко

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