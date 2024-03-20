Ексрегіонал Продивус розповів про свою роботу в боксерській організації, яку очолює прихильник Путіна

Продивус працює над поверненням членства IBA у Міжнародному олімпійському комітеті

Перший віцепрезидент і член ради директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус в інтерв'ю 24 каналу розповів, що ця організація, яку очолює прихильник Володимира Путіна російський олігарх Умар Кремльов, буде намагатися повернути своє членство в Міжнародному олімпійському комітеті.

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«У першу чергу, зараз працюємо над поверненням членства організації у Міжнародному олімпійському комітеті. Робимо усе, аби врегулювати питання і домогтися зняття усіх обмежень. Претензії МОК до IBA полягали у корупції й фінансовій заборгованості. Всі ці питання ми поетапно усунули. Конфронтація з олімпійським комітетом безперспективна, наш шлях – спортивна дипломатія», – заявив Продивус, який раніше був членом «Партії регіонів».

Він також є одним зі 148 депутатів Верховної Ради України, які у 2013 році підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942–1944 років. Також Продивус голосував за «Диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

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Нагадаємо, що в минулому році МОК виключив зі свого складу IBA. Причиною для цього стали звинувачення у фінансових, суддівських та етичних проблемах. Варто зазначити, що IBA дозволяє російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з використанням національної символіки та гімну РФ.

Варто зазначити, що керівник IBA Умар Кремльов, який є прихильником Володимира Путіна, перебуває під санкціями України як «громадський діяч, «лідер громадських думок», який публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію Росії проти України, тимчасову окупацію території України».

В мережі також є цікаве розслідування, у якому йдеться, що повне ім'я президента IBA – Лутфуллоєв Умар Алі Назарович. Згодом він взяв прізвище своєї дружини і став Кремльовим. Його двічі заарештовували із різницею два роки. Перший раз за здирство, другий – за побої. У 1990-ті роки він перебував в оперативній розробці як учасник так званої серпухівської ОЗУ.