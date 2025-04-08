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У Покровську зафіксовано могили цивільних жителів у дворах будинків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Покровську зафіксовано могили цивільних жителів у дворах будинків
фото: facebook.com/Denis Khrystov

Покровськ розташований за кілька кілометрів від лінії фронту

У місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних. Це може свідчити про погіршення безпекової ситуації. Як передає «Главком», світлини на сторінці Facebook опублікував волонтер Денис Христов.

Так, на знімках, зроблених 1-5 квітня у Покровську, видно свіжі могили. 

У Покровську зафіксовано могили цивільних жителів у дворах будинків фото 1
фото: facebook.com/Denis Khrystov

Ймовірно, через постійні обстріли росіян відповідним службам стало важче забирати тіла загиблих. 

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Зруйновані будівлі у Покровську військами РФ
фото: facebook.com/Denis Khrystov

Покровськ розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. 

Окупаційна армія РФ перебуває в 5 км від Покровська
Окупаційна армія РФ перебуває в 5 км від Покровська
скриншот: deepstatemap.live

Нагадаємо, ситуація на трасі Покровськ-Костянтинівка залишається небезпечною – російські війська намагаються її перетнути. Про це як передає «Укрінформ» зауважив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, інформує «Главком».

«Вона (ситуація, – «Главком») є небезпечною, вони намагаються її (трасу Покровськ-Костянтинівка, – «Главком») перетнути. Вони активно зараз атакують по всьому напрямку. Якщо раніше більш активно спостерігались спроби росіян обійти Покровськ із західного боку, то тут зараз трішки змістився фокус уваги на схід від міста, на трасу Покровськ-Костянтинівка, яка трішки далі від міста, принаймні той її відтинок, на якому вони намагаються прориватися», – йдеться у заяві.

За словами речника, найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, до яких поступово приєднуються Лиманський і Краматорський. Водночас інші зони також залишаються важливими.

До слова, російські війська прагнуть із флангів оточити Лиман Донецької області та змусити українських військових відійти із цього міста. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону заявив командир 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Павло Юрчук.

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Теги: війна Покровськ

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