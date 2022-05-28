Кримська єпархія УПЦ вирішила і далі підпорядковуватися Кирилу

Кримська єпархія УПЦ не бажає відрікатися від Кирила

Сімферопольська та Кримська єпархія УПЦ оприлюднили заяву

Сімферопольська та Кримська єпархія висловилася проти рішення про повну незалежність Української православної церкви від Московського патріархату.

«Єпархія залишається під омофором Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі», – ідеться в заяві, опублікованій 28 травня на сайті організації.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ».

Російська православна церква, пропри демарш, який вчора влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.

Нагадаємо, що Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Голова Синодального відділу з взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда повідомив журналістам, що від Української Православної Церкви на адресу Російської Православної Церкви сьогодні і останніми днями не надходили будь-які звернення.

Крім того, ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.