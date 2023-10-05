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Як змінилися настрої українців щодо тривалості війни: інфографіка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як змінилися настрої українців щодо тривалості війни: інфографіка
Протягом усієї повномасштабної фази війни мінімальна кількість опитаних зовсім не вірила у перемогу України – 1%
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабної війни громадяни справді вірили у закінчення конфлікту за «два-три тижні»

Більшість українців, за даними опитувань, попри перспективу затяжної війни та регулярні повітряні атаки росії, все одно не готові до будь-яких поступок, у тому числі територіальних. Але за півтора року повномасштабної війни настрої щодо термінів її завершення змінилися кардинально: дедалі більше українців схиляються до того, що збройний конфлікт триватиме півроку-рік, а то й більше. «Слово і діло» підготувало інфографіку щодо настроїв населення.

Як змінилися настрої українців щодо тривалості війни: інфографіка фото 1

На початку повномасштабної війни, за даними соціологів із групи «Рейтинг», українці справді вірили у закінчення конфлікту за «два-три тижні». У березні 39% громадян вважали, що війна закінчиться за кілька тижнів. 18% вважали, що війна закінчиться протягом тижня, ще 18% – протягом кількох місяців. І лише 6% і 3% думали, що на це піде півроку-рік чи понад рік.

Такий оптимізм зберігався приблизно до початку літа минулого року. За даними червневого опитування, ті, хто вважав закінчення війни можливим через півроку-рік або більше, ніж через рік, перестали бути в меншості – їх стало 39% і 18% відповідно. Ще 25% вірили у завершення конфлікту за кілька місяців.

Натомість у меншості (1%) опинилися оптимісти, які продовжували думати, що все закінчиться протягом тижня. Упродовж останнього року ця цифра не змінювалася, а у червні 2023-го 2% українців прогнозували закінчення війни протягом тижня.

До серпня 2022-го вже 40% українців прогнозували перемогу за півроку-рік. По 20% опитаних вважали, що це може статися протягом кількох місяців або більше, ніж через рік.

У листопаді майже половина українців (47%) чекали на закінчення війни проти Росії не раніше, ніж через півроку-рік, у лютому таких стало 42%.

До початку літа цього року та контрнаступу ЗСУ українці стали більш оптимістично дивитися на хід війни: до 37% зменшилася частка тих, хто чекає на її закінчення через шість-дванадцять місяців. Майже не змінилася кількість українців, які прогнозують кінець війни протягом кількох місяців (16%). До 25% збільшилася кількість громадян, які думають, що до кінця війни понад рік.

Цікаво, що протягом усієї повномасштабної фази війни мінімальна кількість опитаних зовсім не вірила у перемогу України – 1%. Торік у жовтні, за даними опитування, взагалі не було українців, які не вірять перемогу.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, яку перемогу у війні має здобути Україна.

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Теги: перемога населення українці війна

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