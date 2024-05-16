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США анонсували новий пакет допомоги Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США анонсували новий пакет допомоги Україні
Сполучені Штати нададуть допомогу ЗСУ у районі Харкова
фото: Associated Press

Речниця Білого дому не уточнила, яке саме озброєння та військова техніка увійдуть до пакета допомоги

Сполучені Штати Америки готують нову партію зброї та військової техніки до відправлення в Україну. Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні», – наголосила вона, однак не уточнила, що саме увійде до нового пакету.

Жан-П'єр додала, що США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова. Вона зазначила, що у цьому районі «українські сили ведуть запеклі бої».

Речниця Білого дому також розповіла журналістам, що російські війська розпочали наступ на Харків та незабаром активізують темпи наступальних операцій там, аби створити «неглибоку буферну зону вздовж українського кордону». «І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись», – зазначила Жан-П'єр.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділять додаткові $2 млрд військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакету допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії. Вони заявляють, що ця політика утримує Україну від атак на позиції росіян, коли вони готуються до маршу на Харків.

До слова, Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

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Теги: Харків наступ США Україна військова допомога

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