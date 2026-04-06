Росія «злила» іранцям список ключових енергооб'єктів Ізраїлю

Росія передала Ірану дані про енергетичну інфраструктуру Ізраїлю

Росія передала Ірану перелік із 55 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Ізраїлю, які можуть розглядатися як потенційні цілі для ураження. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерело, пише «Главком».

Згідно з даними, об’єкти поділені на три рівні за стратегічною важливістю:

Рівень 1 – ключові виробничі потужності, знищення яких може паралізувати енергосистему країни (серед них – електростанція «Орот Рабін»);

Рівень 2 – великі міські та промислові енергетичні вузли;

Рівень 3 – локальна інфраструктура, включно з підстанціями та меншими електростанціями.

У матеріалі зазначається, що енергосистема Ізраїлю є ізольованою та фактично функціонує як «енергетичний острів», не імпортуючи електроенергію з сусідніх країн. Це робить її потенційно вразливою: ураження навіть кількох ключових об’єктів може призвести до масштабних відключень і тривалого відновлення.

Як повідомлялось, Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках «військового співробітництва».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до регіону передав розвідувальні дані лідерам Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії, які, за його словами, свідчать про підтримку Росією Ірану у війні.