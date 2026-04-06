Росія «злила» іранцям список ключових енергооб'єктів Ізраїлю

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Путін з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном
фото: АР

Росія передала Ірану дані про енергетичну інфраструктуру Ізраїлю

Росія передала Ірану перелік із 55 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Ізраїлю, які можуть розглядатися як потенційні цілі для ураження. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерело, пише «Главком».

Згідно з даними, об’єкти поділені на три рівні за стратегічною важливістю:

  • Рівень 1 – ключові виробничі потужності, знищення яких може паралізувати енергосистему країни (серед них – електростанція «Орот Рабін»);
  • Рівень 2 – великі міські та промислові енергетичні вузли;
  • Рівень 3 – локальна інфраструктура, включно з підстанціями та меншими електростанціями.

У матеріалі зазначається, що енергосистема Ізраїлю є ізольованою та фактично функціонує як «енергетичний острів», не імпортуючи електроенергію з сусідніх країн. Це робить її потенційно вразливою: ураження навіть кількох ключових об’єктів може призвести до масштабних відключень і тривалого відновлення.

Як повідомлялось, Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках «військового співробітництва». 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до регіону передав розвідувальні дані лідерам Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії, які, за його словами, свідчать про підтримку Росією Ірану у війні. 

Читайте також

Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
5 квiтня, 03:58
Перед президентськими виборами 2024 року в РФ Алекно був довіреною особою диктатора Володимира Путіна
Довірена особа Путіна може потрапити до Волейбольного залу слави
31 березня, 17:40
Найбільше зросли запити на кшталт «впн скачать», «vpn» та «впн бесплатно»
Росіяни масово качають VPN: попит досяг максимуму за п’ять років
31 березня, 04:47
Зеленський запропонував Туреччину чи Швейцарію як можливий майданчик для переговорів
Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
29 березня, 19:34
Тегеран не прийняв пропозицію США щодо миру
Іран відмовився від перемир’я зі США: що відомо
25 березня, 17:27
Тегеран заперечує сам факт перемов з Вашингтоном
МЗС Ірану заперечив будь-які перемовини зі США
23 березня, 15:06
З вини Будапешта не погоджено і 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Санкції і гроші зависли: що показав березневий саміт Євросоюзу
20 березня, 18:51
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
20 березня, 09:51
Індія забезпечила транзит двох державних танкерів зі скрапленим газом і веде переговори з Іраном про пропуск інших суден
Індія відправила війська для захисту своїх танкерів в Ормузькій протоці – Bloomberg
18 березня, 16:54

Політика

ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану
ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану
Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови
Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови
Росія «злила» іранцям список ключових енергооб'єктів Ізраїлю
Росія «злила» іранцям список ключових енергооб'єктів Ізраїлю
Росія пригрозила країнам Балтії: що сталося
Росія пригрозила країнам Балтії: що сталося
ЄС відкинув силовий сценарій: що сказали про війну в Ірані
ЄС відкинув силовий сценарій: що сказали про війну в Ірані
Кремль зберіг контакти зі США попри паузу в переговорах
Кремль зберіг контакти зі США попри паузу в переговорах

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
5 квiтня, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
