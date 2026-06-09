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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Як Польща власноруч руйнує шанс на історичний альянс з Україною

glavcom.ua
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фото: poland.mfa.gov.ua

Польща втрачає Україну через війну з привидами минулого

Я вже писав неодноразово, що поляків вважати друзями ми не можемо. Звісно, говорити за всіх немає змісту, в Польщі дійсно є дуже тверезі розумні поляки, які щиро підтримують нас і точно знають, що основною проблемою є росіяни. Але політична істерія навколо рішення Зеленського присвоїти звання героїв УПА доводить, що такі поляки є в меншості. Більше того, після приєднання до цієї істерики Туска сподівання на здорових польських політиків в мене особисто зникли.

Відверто вся ця історія висмоктана з пальця. ОУН УПА офіційно визнані законодавством України з 2015 року. Більше того в законі «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність»  сказано, що публічне заперечення цього факту є приниженням гідності нашого народу і визнається протиправним. Все це поляки чудово знають, і абсолютно не псіхували з цього приводу. І тут ми в рамках  свого законодавства просто присвоїли назву підрозділу, і раптом це просто їх розірвало. Памятник Бандери у Львові не заважав їм жити, а  назва підрозділу ССО – кінець світу.

Ресентимент, істерія з волинської різні, ненависть і шовінізм остаточно перемагають в Польщі. Багато в чому вони вже мені нагадують росіян напередодні вторгнення, де пропаганда «Великої Вітчизняної» та ненависті до нас поглинали суспільство, як німців в тридцяті. У цього завжди є ціна і поляки будуть її платити.

Зараз у Польщі є важливий стратегічний шанс стати нашим союзником, вкластись в нашу перемогу, і сформувати з нами потужний альянс. В майбутньому, де ЄС посиплеться під тиском правих, цей альянс міг би змінити роль Польщі і нас на континенті. Натомість поляки обирають шовіністичний екстаз, замість впливового майбутнього. Відбудова, безпека і аграрка – це козирні карти майбутнього, якими буде володіти Україна після завершення війни. Але поляки вирішили цим знехтувати.

Ціна для них приходить навіть швидше. Шовінізм і публічна зневага змушують українців залишати Польщу і переїжджати до інших країн. На їх місце вже завозять колумбійців і філіпінців. Цікаво, як таке польським расистам?

Ми в складній ситуації. І нічого не змінилось з 22-го року. Ми воюємо з лютим ворогом, а наші сусіди штрикають нам ножами в спину, своїми дрібними історичними образами. Ми вистоїмо. Але хто був нам другом і братом, а хто підлотою ми не забудемо.

Тримаймося.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Україна політика

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