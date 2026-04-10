Трамп оголосив про «найпотужніший перезапуск у світі»

Американський лідер опублікував неоднозначну заяву

Президент США Дональд Трамп зробив заяву напередодні переговорів з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Найпотужніший перезапуск у світі», – написав коротко Трамп.

Нагадаємо, Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Як повідомлялося, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер погрожував вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Однак Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Зауважимо, багаторічний союз між Дональдом Трампом та Біньяміном Нетаньягу проходить через серйозне випробування, оскільки пошуки мирної угоди виявили суттєві розбіжності в їхніх довгострокових стратегіях.